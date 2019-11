Calvin Stein, Nils Rütjes und Marius Storm erzielten zuletzt einen 3:0-Erfolg in Biemenhorst, nun erwarten die Schwarz-Gelben am Sonntag die Mannschaft des SuS 09 Dinslaken.

Praest. Sowohl der RSV als auch Dinslaken 09 konnten zuletzt fleißig punkten. Für Juri Wolff gibt es nach seiner Knieverletzung keine guten Nachrichten.

Der RSV Praest hat viel Selbstvertrauen gesammelt

Die Akteure des Bezirksligisten RSV Praest nutzten das zuletzt überwiegend spielfreie Wochenende im Amateurfußball, um sich von den Strapazen von zuvor drei anstrengenden Spielen in sieben Tagen zu erholen. Dabei waren die Schwarz-Gelben durchaus erfolgreich, sammelten in diesen Partien sieben Punkte und schafften so den Sprung auf den fünften Tabellenplatz.

Im letzten Spiel der Hinrunde empfängt die Kock-Elf am Sonntag, Anstoß ist bereits um 14.30 Uhr, nun SuS 09 Dinslaken am Praester Offenberg. Auf dem Papier gehen die Hausherren als Favorit in die Partie, die Gäste aus Dinslaken belegen derzeit mit 20 Zählern den 15. Tabellenplatz. „Jetzt heißt es einfach nur die Sache extrem ernst zu nehmen“, warnt Roland Kock, Trainer des RSV, allerdings eindringlich davor, den kommenden Gegner auch nur einen Hauch zu unterschätzen. „Wenn man gegen die Teams von unten etwas schludern lässt, nicht von Anfang an konzentriert ist, dann rennst du der Musik hinterher.“

Gäste auf dem Relegationsplatz

Auch wenn der SuS derzeit noch den Relegationsplatz belegt, zuletzt konnte die Elf von Trainer Almir Duric in fünf Spielen vier Siege einfahren. „Ich kann vor Dinslaken nur warnen, viele hatten sie am Anfang schon abgeschrieben, aber jetzt haben sie richtig gut gepunktet“, unterstreicht Kock, der sich dennoch selbstbewusst zeigt: „Unsere Ergebnisse sprechen für sich. Wir haben in den letzten beiden Begegnungen zu null gespielt und die Sache auch richtig gut gemacht, da will ich auch weitermachen.“ Besonders aufpassen müssen die Hausherren sicherlich auf SuS-Angreifer Niklas Opriel, der immerhin schon auf acht Saisontore kommt.

Juri Wolff wird die Praester Mannschaft erst einmal längere Zeit nicht auf das Feld führen können. Der Spielführer hatte sich beim überzeugenden 3:0-Erfolg in Biemenhorst am Knie verletzt und hat nun seine Diagnose erhalten. „Das vordere Kreuzband ist teilweise gerissen, der Meniskus kaputt, Knorpel kaputt und der Schienbeinkopf angebrochen. Das war natürlich zuerst mal ein kleiner Schock“, erklärte Juri Wolff am Rande des Abschlusstrainings beim RSV, das er auf Krücken besuchte.

Kapitän muss auf den OP-Tisch

Für den Praester Kapitän geht es in der nächsten Woche auf den OP-Tisch, dann wird auch eine Arthroskopie noch genauer zeigen, in welchem Ausmaß das Kreuzband betroffen ist. „Wenn das jetzt einigermaßen positiv ausgeht, dann geht es vielleicht noch“, hofft der Allrounder. Im schlechtesten Fall allerdings droht dem 29-Jährigen eine zweite Operation und damit der Ausfall für ein ganzes Jahr.

Ebenfalls in den kommenden Monaten weiterhin nicht dabei wird Marvin Schwarz, der am Donnerstag auch am Kreuzband operiert wurde. Sezgin Baran hat zumindest wieder eine leichte Einheit auf dem Laufband absolviert und hinter dem Einsatz von Nihat Örge steht bislang noch ein Fragezeichen.

Dag wohl wieder in der Startelf

Justin Ising wird seine Zweikampfstärke höchstens am Frühstücksbuffet unter Beweis stellen, er weilt am Sonntag im Urlaub. Daniel Zwiekhorst steht beruflich bedingt ebenfalls nicht zur Verfügung. Erdal Dag, der in der Innenverteidigung bisher eine starke Saison absolviert, dürfte wieder in die Startelf rücken.