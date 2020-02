Rees. Reeser SC beim Schwimmfest in Essen im Becken. Michael Monser war kaum zu schlagen. Mehrere neue persönliche Bestzeiten aufgestellt.

Der Reeser Schwimmclub eröffnet seine Wettkampfsaison

Mit der Teilnahme am 53. Nando-Burchard-Schwimmfest im Essener Bad am Thurmfeld läutete der Reeser Schwimmclub seine diesjährige Wettkampfsaison ein. Dabei sind die ersten Starts nach der langen Wettkampfpause im Winter auch für die inzwischen etablierten Schwimmer des RSC erfahrungsgemäß eher anstrengend. Dennoch konnten sowohl Michael Monser, Antonia und Emily Pintzke als auch Maja und Marius Lodewick, Antonia Schönau, Phil Jonas Westerhoff oder auch Marit Wocknitz persönliche Bestzeiten für sich verbuchen.

Bei den jüngeren und damit auch etwas unerfahreneren Reeser Schwimmerinnen und Schwimmern waren die Starts ins neue Wettkampfjahr natürlich zusätzlich noch mit einer großen Portion Spannung beladen. Um den Nachwuchs optimal auf den Wettkampf vorzubereiten, wurde in der Vorbereitungsphase zuvor noch zusätzlich am Stil und der Lage im Wasser gearbeitet.

Tom Henkemeyer, Charlotte Dirkes, Ida Stiller oder auch Linn Seesing profitierten bei ihren guten Ergebnissen am meisten von dem klaren Fokus in der Trainingsarbeit. Neben Antonia Schönau hat der Verein damit weitere gute Nachwuchsschwimmer, die sich mit ihren Leistungen im Bezirk Ruhrgebiet nicht verstecken brauchen.

Wohin es führen kann, wenn ein langer Atem und eine gute Technik über Jahre hervorragend miteinander harmonieren, zeigte einmal mehr Michael Monser. Mit 27,83 Sekunden über 50 Meter Schmetterling und 54,12 Sekunden über 100 Meter Freistil war er nicht nur in seinem Jahrgang kaum zu schlagen, auch in der Gesamtwertung landete Monser auf den beiden Strecken auf dem ersten, beziehungsweise zweiten Platz.

Ähnlich sah es bei Antonia Pintzke aus. Zwar gelang ihr über die 100 Meter Freistil keine persönliche Bestzeit, dennoch belegte sie im Gesamtklassement ebenfalls den ersten Platz auf dieser Strecke.

Nachwuchs tritt in Emmerich an

Am Samstag 15. Februar folgt der RSC mit seinen Nachwuchsschwimmern einer Einladung des SV Hellas Emmerich. Mit der Veranstaltung möchten die Vereine den Schwimmern eine Möglichkeit bieten in den Wettkampfsport einzusteigen. Ab 8.45 Uhr können sich die Teilnehmer im Embricana einschwimmen. Dort kommen dann erstmalig auch die Jüngsten aus dem Reeser Schwimmteam zum Einsatz.

Einen Tag später starten dann wieder die Damen- und Herrenteams der Wettkampfmannschaft gemeinsam beim Deutschen Mannschaftswettbewerb 2020 auf Bezirksebene Ruhrgebiet. Die DMS-Bezirksliga wird in einem Durchgang entschieden und ist die unterste Liga des Bezirks Ruhrgebiet. Sie wird an einem Tag in zwei Veranstaltungen in Duisburg und in Oberhausen stattfinden.

Weitere Details zu den Wettkämpfen und alles rund um den Reeser Schwimmverein ist auf der Homepage des Vereins zu finden: