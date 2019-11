Der Rees-Groin empfängt im Inter Cup belgische Gäste

Vor zwei Jahren hatten die Reeser Gäste aus Frankreich begrüßt, am Sonntag stellt sich nun im Inter Cup ein Team aus Belgien in der Sporthalle an der Sahlerstraße vor.

Rees. Im zweiten internationalen Spiel misst sich die NRW-Liga-Mannschaft mit T.T.K. Gierle. Beginn des interessanten Vergleichs ist Sonntag, 13 Uhr.

Vor zwei Jahren konnte der TTV Rees-Groin im Inter Cup mit Charenton TT Gäste aus Frankreich begrüßen, diesmal empfangen die Tischtennisspieler des NRW-Liga-Teams Akteure aus Belgien. Am kommenden Sonntag, 24. November, stellt sich eine Vertretung des T.T.K. Gierle ab 13 Uhr in der Sporthalle an der Sahlerstraße vor. „Die Belgien-Fahne ist schon bestellt und es wird auch wieder ein Catering geben“, will Kapitän Jörn Franken mit seinem Team als Gastgeber erneut für eine angenehme Atmosphäre für alle Aktiven und Besucher sorgen.