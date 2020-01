Dennis Lindemann soll den TuS Haffen-Mehr retten

Beim TuS Haffen-Mehr lief es in dieser Saison bislang alles andere als rund. Nach einem großen Umbruch zu Saisonbeginn ist das Team mit lediglich sechs Punkten aus 14 Spielen Schlusslicht in der Kreisliga B, Gruppe 2. Daher gingen im Dezember auch der Verein und Trainer Marcel Lerf getrennte Wege.

In der Rückrunde wird nun Dennis Lindemann das Ruder im Paradiesstadion übernehmen. „Das ist natürlich eine ganz schwierige Situation, in der sich der Verein momentan befindet. Aber ich hatte sehr gute Gespräche mit Obmann Michael an Haack, der sich intensiv um mich bemüht hat, so dass ich mich schlussendlich entschieden habe, zu helfen. Wir schauen jetzt mal wie der Rest der Saison läuft und werden uns dann wieder zusammensetzen“, erklärt Lindemann, der bis Sommer 2019 den VfB Rheingold gecoacht hatte, ehe er dort aus gesundheitlichen Gründen aufgehört hatte.

Auch aktuell ist der 39-Jährige krankgeschrieben. Daher ist noch nicht ganz klar, wann genau er im Laufe der Wintervorbereitung an der Galaystraße einsteigen wird.

Abschied nach der Stadtmeisterschaft

Daniel Weigle (li.) und Sebastian Buhners wurden nach den Emmericher Hallen-Stadtmeisterschaften vom VfB Rheingold verabschiedet. Foto: VfB Rheingold

Zum TuS Haffen-Mehr folgen werden dem Coach Daniel Weigle und Sebastian Buhners, mit denen Lindemann auch familiär verbunden ist. Die routinierten Defensivspieler waren zuletzt noch bei den Emmericher Hallen-Stadtmeisterschaften für den VfB Rheingold am Ball und haben sich nun nach zweieinhalb Jahren am Eugen-Reintjes-Stadion verabschiedet.

„Daniel Weigle und Sebastian Buhners verlassen uns durch das ganz große Tor. Ich ziehe den Hut vor dem Einsatz und der Leidenschaft, die sie hier stets an den Tag gelegt haben. Beide wohnen in Wesel, haben etliche Kilometer abgerissen und waren immer zuverlässig. Deswegen war es für uns selbstverständlich, dass wir ihnen keine Steine in den Weg legen“, sagt Rheingold-Coach Thorsten Thüß.

Buhners und Weigle sollen nun die bislang sehr wacklige Defensive des TuS (70 Gegentreffer) stabilisieren und das junge Aufgebot führen. „Den Rest der Mannschaft kenne ich überhaupt nicht“, betritt der ebenfalls in Wesel wohnende Lindemann ansonsten komplettes Neuland in Haffen-Mehr. „Da sollen aber einige gute Jungs dabei sein“, hat der ehemalige Coach des benachbarten SV Bislich erfahren.

Verein feiert 50-jähriges Bestehen

„Im Jahr unseres 50-jährigen Bestehens wollen wir natürlich unbedingt vermeiden abzusteigen“, hofft Michael an Haack auf die schnelle Trendwende beim TuS. Platz 14, der zum Klassenerhalt reichen könnte, ist momentan sechs Zähler entfernt.

Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr wird für das Schlusslicht dann gleich am Sonntag, 1. März (15 Uhr) das Kellerduell beim Tabellenvorletzten Eintracht Emmerich sein.