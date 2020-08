Damen 50 und Herren 40 des TC BW Rees verlieren knapp

Rees. In der 2. Verbandsliga müssen die routinierten Reeserinnen in ihrem ersten Saisonspiel gegen Dülken eine 4:5-Niederlage hinnehmen.

In der deutlich reduzierten Sommerrunde des TVN kassierten die Damen 50 des TC BW Rees im ersten Saisonspiel der 2. Verbandsliga auf der heimischen Platzanlage eine knappe 4:5-Niederlage gegen den Dülkener TC. In den Einzeln punkteten Bergisa Eyting und Carla Gottwein in jeweils zwei Sätzen. Melanie Kliemann musste sich knapp mit 9:11 im Match-Tiebreak geschlagen geben. Die drei anderen Einzel gingen mit jeweils 0:2-Sätzen an die Gegnerinnen aus Dülken.

Im Doppel konnten die Reeserinnen zwei Partien gewinnen, wobei die Paarungen Elke Kurzweil/Bergisa Eyting und Melanie Kliemann/Carla Gottwein für die Matchpunkte drei und vier sorgten. Das dritte Doppel ging klar an Dülken.

Die Reeserinnen sind nun am kommenden Sonntag beim TC Kaiserswerth gefordert.

Hermsen und Bolder überzeugen

Die Herren 40 des TC BW mussten sich am Samstag zunächst den Wetterkapriolen bei Rheinwacht Dinslaken beugen. Nach den ersten drei Einzeln stand es 1:2 aus Sicht der Reeser, wobei sich erneut Volker Hermsen mit 6:0 und 6:4 durchsetzen konnte.

Der anschließende Wolkenbruch machte die Plätze unbespielbar, so dass die Reeser am Sonntag erneut anreisten und die restlichen drei Einzel und drei Doppel gespielt wurden.

Wolkenbruch in Dinslaken

Hier bestätigte Marcus Bolder seine starke Form und besiegte seinen um drei Leistungsklassen besser eingestuften Gegner deutlich mit 6:2 und 6:1. Die Doppelpaarungen Marcus Bolder/Gerd Schmülling und Michael Kemkes/Michael Kliemann gewannen ihre Doppel in jeweils zwei Sätzen zum 4:5-Endstand.

Die Reeser beenden die Saison damit auf dem vierten Tabellenplatz und werden auch im kommenden Jahr in der Bezirksklasse A aufschlagen.