Coronakrise verhindert Robin Gosens’ DFB-Debüt

Elten. Aufgeschoben, aber bestimmt nicht aufgehoben: Robin Gosens stand für die abgesagten DFB-Länderspiele im März bei Joachim Löw auf dem Zettel.

Die Coronakrise hat Robin Gosens aus Elten um sein Debüt für die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft gebracht. „Wir hatten die Überlegung, Robin Gosens im März zu den Länderspielen einzuladen“, sagte Bundestrainer Joachim Löw dem kicker: „Gerne hätten wir ihn persönlich kennengelernt. Schade, dass jetzt erst mal nichts daraus geworden ist, aber wir behalten ihn im Auge, sobald der Ball wieder rollt.“

Löws Auswahl sollte am Donnerstag vergangener Woche in Madrid gegen Spanien sowie am Dienstag in Nürnberg gegen Italien spielen. Wegen der Corona-Pandemie wurden jedoch beide Begegnungen abgesagt. Auch der Plan, die Partien im Juni nachzuholen, wurde inzwischen aufgegeben.

Robin Gosens über längeren Zeitraum von Joachim Löw beobachtet

Linksverteidiger Gosens vom Champions-League-Viertelfinalisten Atalanta Bergamo könnte als Sohn einer deutschen Mutter und eines niederländischen Vaters auch für Oranje auflaufen. „Wenn es wirklich dazu kommen sollte“, dass ihn Löw und Ronald Koeman anrufen, dann „musst du mit deinem Herzen wählen“, sagte er Mitte Februar: „Ich glaube auch nicht, dass es in diesem Fall eine gute oder schlechte Wahl gibt.“

Löw scheint jedoch die besseren Karten zu haben. Man habe den 25-Jährigen „über einen längeren Zeitraum beobachtet“, berichtete der Bundestrainer: „Er ist ein vielseitig einsetzbarer Spieler, dessen Dynamik, Einsatzfreude und Zielstrebigkeit beeindruckend sind.“

Robin Gosens wegen Corona-Pandemie in häuslicher Quarantäne

Gosens befindet sich wegen der in Italiens Norden besonders schlimm wütenden Pandemie aktuell in häuslicher Quarantäne. „Die Bilder sprechen für sich. Es ist an Traurigkeit nicht zu überbieten, was bei uns gerade passiert“, sagte er kürzlich in einer Videoschalte im Aktuellen Sportstudio des ZDF.

Sportlich lief es für den Eltener und dessen Team vor der Zwangspause blendend. Nach Platz drei in der vergangenen Saison und der damit verbundenden Champions-League-Qualifikation hatten nicht viele dem „Underdog“ Bergamo noch einmal eine so starke Saison zugetraut. Doch Atalanta und besonders Gosens in seinem dritten Jahr in Italien drehten erneut auf. Zum aktuellen Rang vier in der Serie A hat der Elterner in seinen 22 Auftritten stolze sieben Treffer beigesteuert. Sieben Mal war er in der „Königsklasse“ bislang dabei und traf auch dort bereits einmal.

Nun könnte Robin Gosens’ Fußballmärchen bald im DFB-Dress fortgesetzt werden - wenn das Coronavirus irgendwann denn wieder Fußball zu- und die Menschen in Gesundheit leben lässt.