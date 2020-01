Am Niederrhein. Der RSV Praest gewinnt torreiches Vorbereitungsmatch in Bislich mit 6:4. Der SV Haldern erzielt einen 9:0-Kantersieg gegen Sturm Wissel.

Brouwer ist trotz Niederlage gegen Hö.-Nie. sehr zufrieden

Mit einer 0:4 (0:0)- Niederlage endete das Testspiel des SV Vrasselt gegen den Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter.

Allerdings konnte der Bezirksligist gerade im ersten Durchgang das Match auf dem Kunstrasen im Stadion Dreikönige absolut gleichwertig gestalten. „Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Hö.-Nie. hatte sicherlich mehr Ballbesitz, wir haben aber sehr strukturiert gespielt und hatten auch die klar besseren Torchancen“, zeigte sich SVV-Coach Sascha Brouwer mit den ersten 45 Minuten hochzufrieden.

Der Trainer wertete dann auch die zweite Hälfte trotz der vier Gegentore durch Islam Akrab (55.) Adis Dedic (55.), Peter Mayr (74.) und Prince Kimbakidila (87.) als „absolut im grünen Bereich“.

„Mir war es auch sehr wichtig, dass alle Spieler mindestens 45 Minuten Einsatzzeit erhalten“, nahm Sascha Brouwer einige Erkenntnisse aus dem Vorbereitungsspiel gegen die klassenhöhere Mannschaft von Trainer Thomas von Kuczkowski mit.





SV Bislich –

RSV Praest 4:6 (3:4)

Der RSV Praest gewann eine Woche vor dem ersten Bezirksliga-Spiel des Jahres gegen die DJK Vierlinden sein finales Vorbereitungsmatch mit 6:4 beim SV Bislich. Der Bezirksligist begann bärenstark, führte nach 17 Minuten schon mit 4:0. Dreimal netzte Marvin Müller ein, einmal traf Marius Storm. „Danach haben wir aber viel zu offen agiert“, haderte RSV-Trainer Roland Kock mit der anschließenden Phase, als die Gastgeber zwischen der 19. und 31. Minute auf 3:4 verkürzen konnten.

Der RSV Praest gewann den Test in Bislich. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

In Hälfte zwei war dann aber wieder der RSV an der Reihe, erhöhte durch Rene Groes (57.) und Marvin Müller (78.) auf 6:3, ehe die Bislicher in der 81. Minute den Treffer zum Endstand erzielten. „Insgesamt war das ein Schritt in die richtige Richtung, die Gegentore ärgern mich allerdings schon“, konstatierte Kock.

Spiel bei Viktoria Buchholz am 12. Februar

Das zunächst für Tulpensonntag angesetzte Bezirksliga-Nachholspiel des RSV Praest bei TuS Viktoria Buchholz, soll nun am Mittwoch, 12. Februar, um 20.30 Uhr ausgetragen werden. Gespielt wird dann auf dem Kunstrasenplatz der Sportschule Wedau.



SV Haldern –

Sturm Wissel 9:0 (5:0)

Einen sehr deutlichen Sieg erzielte der SV Haldern im Test gegen den linksrheinischen A-Ligisten Sturm Wissel. „Die ersten zehn Minuten haben wir uns etwas schwer getan, danach aber Ball und Gegner laufen lassen“, sah der Halderner Trainer Christian Böing einen überzeugenden Auftritt seines Teams, der weiteres Selbstvertrauen für kommende Aufgaben geben sollte.

Alexander Ruyter, Milot Seesing, Stefan Hebing, Karl Isling und Matthias Bauhaus schossen zwischen der 26. und 35. Minute einen 5:0-Vorsprung für die Lindendörfler heraus. Zudem wurde noch vor der Pause ein Wisseler Akteur wegen Nachtretens vom Platz gestellt.

Alexander Ruyter (54.), Stefan Hebing (57.), Julian Otten (83.) und Christian Feldhaus (87.) per Elfmeter nach einem Foul an Alexander Ruyter schraubten das Ergebnis im zweiten Durchgang weiter in die Höhe.





Westfalia Gemen II –

Westfalia Anholt 0:2 (0:1)

Westfalia Anholt kam zu einem 2:0 (1:0)-Erfolg beim westfälischen A-Ligisten Westfalia Gemen II. Matthias Teronde erzielte die beiden Tore für die Gäste in der 23. und 87. Minute.

„Das war eine ordentliche Leistung, gerade in der ersten Hälfte, wobei wir allerdings oft den Abschluss zu spät gesucht haben“, bilanzierte Westfalia-Coach Thomas Driever die 90 Minuten.