Brouwer: "Die Diskussion wird sich von alleine erledigen"

Am Niederrhein Wie soll es weitergehen mit der Saison im Amateur-Fußball? Die Trainer in Emmerich und Rees haben dazu unterschiedliche Meinungen.

Am 28. Februar hatte der RSV Praest beim SV Scherpenberg in die Rückrunde der Fußball-Landesliga (Gruppe 2) starten wollen. Doch mittlerweile ist klar: Die Aufholjagd des Schlusslichtes muss weiter warten.

Zum einen hat der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) durch seinen Spielausschuss-Vorsitzenden Wolfgang Jades klargestellt, dass die Ligen zumindest ab der Landesliga abwärts nicht nach dem vor der Saison erstellten Spielplan, sondern chronologisch in der Reihenfolge seit der Unterbrechung vom 8. November fortgesetzt werden.

Zum anderen aber steht nach der jüngsten Verlängerung des aktuellen Lockdowns auf Grund der Corona-Pandemie bis zum 31. Januar noch in den Sternen, wie und wann es überhaupt mit dem Amateurfußball und Sport generell weitergehen soll.

Kock: "Nicht auf Biegen und Brechen so viele Spiele wie möglich durchdrücken"

„Ich fand es gut, wie der Verband bisher mit der Situation umgegangen ist und die Vereine gefragt hat“, so RSV-Trainer Roland Kock. „Und ich kann nur hoffen, dass es jetzt nicht auf Biegen und Brechen darauf angelegt wird, von April bis Juni so viele Spiele wie möglich durchzudrücken. Das kann nicht funktionieren und ich hätte da auch keine Lust mehr drauf, wenn beim nächsten Neustart wieder direkt zwei Mannschaften in Quarantäne müssen und man in den Englischen Wochen auch noch Termine für Nachholspiele finden soll. Mir fehlt der Fußball sehr, aber unter solchen Voraussetzungen muss einfach die Vernunft siegen.“

Sollte in der Landesliga nur noch die Hinrunde zur Wertung der Saison zu Ende gespielt werden, hätte der Aufsteiger nur noch sechs Partien, um einen Sechs-Punkte-Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz wett zu machen. „Dann wäre das eben so. Ich würde mir unter normalen Umständen auch mehr Spiele wünschen und fände zum Beispiel eine Teilung der Liga nach der Hinrunde in eine Auf- und Abstiegsrunde spannend“, so Kock. „Aber danach sieht es derzeit nicht aus. In der letzten Saison hat uns Corona beim Aufstieg ein wenig geholfen, nun könnte es uns den Abstiegskampf schwerer machen. Aber wenn wir dafür ab Sommer wieder normal Fußball spielen können, wäre mir das egal.“

Sent geht von Saisonwertung mit Quotienten-Regelung aus

Auf eine Saisonwertung mit Quotienten-Regelung tippt Rolf Sent. „Alles steht und fällt natürlich damit, wann es überhaupt wieder los gehen kann“, so der Coach von Bezirksliga-Schlusslicht Fortuna Millingen. „Ich denke, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt wieder angefangen und dann bis Ende Juni in einer vernünftigen Taktung gespielt wird.“

An Beschwerden darüber, dass ab dem 11. Juni die Fußball-Europameisterschaft über die Mattscheiben flimmert, glaubt er nicht: „Zumindest hätte ich damals als Spieler lieber selbst gespielt, als mir die Profis im Fernsehen anzugucken. Ich fände es nur fair, dass die Amateure dann spielen, denn Profis dürfen ja schon viel länger.“

Böing: "Komplette Saison nicht mehr realistisch"

„Alle sehnen sich nach Normalität, sozialen Kontakten und wir Fußballer natürlich auch nach Fußball“, so Christian Böing. „Aber die Saison normal zu beenden, halte ich nicht für realistisch. Wenn es möglich ist, sollte man versuchen, die Hinrunde zu fertig spielen“, sagt der Trainer des noch ungeschlagenen Bezirksliga-Aufsteigers SV Haldern. „Zumal vier Wochen Vorbereitung nach so einer langen Pause schon super knapp sind und die Verletzungsgefahr dann groß ist. Nach der längeren Pause im Sommer nach dem ersten Lockdown hatte man die Spieler erst nach sieben Wochen Vorbereitung annähernd auf dem Niveau, wie man es sich zum Start wünscht.“

„Ich glaube, dass sich die Diskussion in ein paar Wochen von alleine erledigt hat, weil Fußballspiele noch eine ganze Weile nicht erlaubt sein werden und die Saison dann irgendwann annulliert wird“, erklärt Sascha Brouwer. „Das wäre für mich auch die logische Konsequenz aus der Situation, die in sechs Wochen ja höchstwahrscheinlich nicht dramatisch viel besser sein wird.“

Brouwer findet Training viel wichtiger als Saisonwertung

Der Trainer des Bezirksligisten SV Vrasselt führt aus: „Natürlich sieht das blöd aus, wenn ausgerechnet der Trainer einer Mannschaft auf einem Abstiegsplatz davon redet, die Saison einfach komplett zu vergessen. Vor vier Wochen hätte ich in der Hoffnung auf sinkende Inzidenzzahlen auch noch anders geredet“, so Brouwer. „Aber zum einen glaube ich, dass die sportliche Aussagekraft von ein paar Spielen im Mai oder Juni gen Null tendiert. Zum anderen fände ich es viel wichtiger, sich gerade im Hinblick auf den Nachwuchs Gedanken um Konzepte zu machen, wie wir uns bei geschlossenen Kabinen wieder regelmäßig auf den Trainingsplätzen bewegen können. Da steht für mich die Wertung einer Saison im Amateur-Fußball ganz hinten an.“

„Natürlich würde ich mir wünschen, dass wir Anfang Februar wieder auf dem Platz stehen könnten - das wird aber wohl nur ein Wunsch bleiben. Die Situation lässt es einfach nicht zu“, sagt Markus Sprenger, Trainer des Frauen-Landesligisten SV Haldern. „Wir gucken, dass wir individuell in der Zeit weiter etwas machen. Es bringt ja auch nichts, wenn wir irgendwann überhastet wieder spielen, dann nach drei Partien wieder aufhören müssen. Da hat dann niemand etwas davon. Es wird auf die Zuständigen ankommen. Ich denke aber, sie werden zum gegebenen Zeitpunkt eine sinnvolle Entscheidung treffen.“

FVN will sich in den nächsten Tagen offiziell äußern

Die Liga nach der Hinrunde in eine Auf- und Abstiegsgruppe zu unterteilen, war von Beginn an der Plan in der 20 Mannschaften umfassenden Kreisliga A. „Realistisch betrachtet fangen wir nicht vor Mitte bis Ende März an. Dann würde es damit schon eng“, so Christian Stanik, Vorsitzender des Fußballausschusses im Kreis Rees-Bocholt. „Wir warten jetzt aber erst einmal die Videokonferenzen mit dem Verbands-Fußballausschuss ab und werden dann die Vereine im Kreis kontaktieren.“

Eine erste dieser Konferenzen hat bereits am Mittwochabend stattgefunden. Resultate seiner Besprechungen mit den Kreisen möchte der FVN nach Informationen dieser Redaktion spätestens Anfang der kommenden Woche mitteilen.