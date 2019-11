Böing zieht beim SV Haldern positives Zwischenfazit

Haldern. Der SV Haldern wird mit Christian Böing in ein drittes Jahr als verantwortlicher Cheftrainer gehen. Am Freitag Nachholspiel gegen den SV Brünen.

Die erste Mannschaft des SV Haldern, die derzeit mit einer Ausbeute von 31 Punkten aus 15 Partien Tabellendritter in der Fußball-Kreisliga A ist, wird auch in der kommenden Saison von Christian Böing trainiert. Er wird dann im Sommer in sein drittes Jahr als verantwortlicher Coach im Lindenstadion gehen, dessen Infrastruktur gerade im Hinblick auf die Wintermonate mit dem neuen Kunstrasenplatz inzwischen noch einmal deutlich verbessert worden ist. Vor dem Nachholspiel am Freitag (20 Uhr) gegen den SV Brünen unterhielt sich die NRZ mit dem 35-Jährigen.