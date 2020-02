Beste Stimmung beim TTV Rees-Groin auf der langen Rückfahrt

Für den TTV Rees-Groin stand am Samstagabend die längste Auswärtsfahrt in dieser NRW-Liga-Saison auf dem Programm – und die sollte sich am Ende auch lohnen. Mit einem 9:6-Erfolg bei Borussia Brand trat das Gästeteam die Heimreise an – und konnte auf der Rückfahrt gut gelaunt in den 21. Geburtstag von Cedric Görtz hineinfeiern. Der Spitzenspieler gewann bei der Begegnung in Aachen ein Einzel und das Doppel zusammen mit Jörn Franken.

Im unteren Paarkreuz überlegen

Entscheidend war, dass die Reeser im unteren Paarkreuz klar überlegen waren. Das gastgebende Team musste mit zwei Ersatzspielern antreten und die waren gegen Simon Jansen und Sascha Bußhoff chancenlos. Die TTV-Akteure gaben in den vier Einzeln keinen einzigen Satz ab. Außerdem waren Jansen und Bußhoff zusammen im Doppel erfolgreich. Eine starke Leistung zeigte auch Jörn Franken, der seine beiden Einzel ebenfalls für sich entscheiden konnte. Jeweils das Nachsehen hatten Carsten Franken und Tobias Feldmann.

„Das knappe Ergebnis aus dem Hinspiel hat sich bestätigt und es hat sich gezeigt, dass uns der Gegner nicht so gut liegt“, war Jörn Franken froh, dass sein Team das Match beim Tabellenvorletzten schlussendlich siegreich gestalten konnte. Durch den Erfolg untermauerten die Reeser den dritten Platz.

Rückschlag für das Bezirksligateam

Einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt musste die dritte Mannschaft hinnehmen, die das Bezirksliga-Kellerduell beim SV Union Kevelaer-Wetten mit 5:9 verlor. „Der Gegner war diesmal in stärkster Aufstellung angetreten, von uns war es unter dem Strich zu wenig“, stellte Mannschaftsführer Lucas Schmidt fest, der mit zwei Einzelsiegen und einem Doppelerfolg zusammen mit David Schaffeld der stärkste Reeser Akteur war. Zudem punkteten Dimitrij Maruschtschak und Tobias Beyer.

Einen klaren 9:1-Sieg erzielte die Viertvertretung des TTV im Kreisliga-Match gegen den TTV Kalkar-Niedermörmter. „Alle engen Spiele sind für uns ausgegangen, sonst hätte es knapper werden können“, meinte Oliver Albers. Delil Tolun (2), Robin Greif, Oliver Albers, Werner Franken, Andre Weidemann, Franken/Weidemann, Tolun/Greif und Albers/Bußhoff ließen nichts anbrennen.

Damen sind chancenlos gegen Voerde

Absolut chancenlos war die erste Reeser Damenmannschaft im NRW-Liga-Spiel gegen den TV Voerde. Bei der 0:8-Niederlage konnte das Schlusslicht, das mit Jana van Tilburg, Lea Opsölder, Joyce van Tilburg und Franca van Dreuten an die Platten ging, nichts ausrichten. Gegen die routinierten Gegnerinnen verbuchte das Schlusslicht lediglich zwei Satzgewinne. Weil gleichzeitig Konkurrent WRW Kleve III gewann, beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz nun bereits fünf Zähler.

Die zweite Reeser Damenvertretung gewann das Bezirksliga-Derby bei GW Flüren 8:3. Maxi Trefflich (3), Christin Fiebig, Katharina Kock (2) und Anna-Maria Kleen (2) waren in den Einzeln klar überlegen.