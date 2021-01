Bergamo besiegt Parma: Robin Gosens trifft erneut

Elten Robin Gosens entwickelt einen ausgeprägten Torriecher. Beim Sieg von Atalanta Bergamo gegen Parma war der Eltener wieder zur Stelle.

Für Atalanta Bergamo mit dem deutschen Fußball-Nationalspieler Robin Gosens läuft es derzeit in der italienischen Serie A wie geschmiert. Wie schon in den zurückliegenden Heimspielen gegen Florenz (3:0), die AS Rom (4:1) und am vergangenen Wochenende gegen Sassuolo (5:1) gab sich die Mannschaft des gebürtigen Elteners Gosens auch gegen die ersatzgeschwächten Gäste aus Parma im heimischen Stadion Atleti Azzurri d'Italia keine Blöße und entschied die Partie mit 3:0 klar für sich. Eine weitere Gemeinsamkeit zu den vorherigen Heimpartien: auch diesmal traf Robin Gosens.

Schon nach einer guten Viertelstunde hatte Luis Muriel die Gastgeber in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel machte es Atalanta dann noch recht deutlich. Beim 2:0 (48.) durch den kurz zuvor eingewechselten Duvan Zapata lieferte Gosens die Vorlage, das 3:0 (61.) besorgte der 26-Jährige anschließend höchstselbst.

Bergamo verkürzt den Rückstand auf die Champions-League-Plätze

Das Überraschungsteam der vergangenen Saison kommt damit immer besser in Fahrt. In der Tabelle pirscht sich das Gosens-Team langsam an die Champions-League-Plätze heran. Atalanta hat nach 15 Partien als Sechster damit nach Punkten mit Neapel, die derzeit mit einem Spiel weniger den Europa-League-Platz bekleiden, gleichgezogen. Der Abstand zum Vierten Sassuolo (29 Punkte/16 Spiele) auf dem ersten Champions-League-Platz beträgt nur noch einen Zähler.

Weiter geht es am Samstag, 9. Januar, auswärts beim Rangzehnten Benevento. Am darauffolgenden Donnerstag (14. Januar) steht dann das Pokal-Achtelfinale gegen Cagliari an, ehe Robin Gosens und Co. am 17. Januar daheim den Tabellenvorletzten Genua empfangen.