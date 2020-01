Alpay Erdem verstärkt den Bezirksligisten RSV Praest

Beim RSV Praest gibt es einige Veränderungen im Kader. So hat sich Alpay Erdem dem Fußball-Bezirksligisten angeschlossen. Der schnelle Offensivspieler kommt vom Landesligisten PSV Wesel-Lackhausen. In der Hinrunde fiel Erdem fast komplett wegen einer Schulterverletzung aus. „Jetzt ist er aber wieder fit und will bei uns angreifen“, ist RSV-Coach Roland Kock überzeugt, dass der 22-Jährige eine Verstärkung darstellen wird.

Erdem wird künftig aus Wesel eine Fahrgemeinschaft mit Marvin Schumann bilden, der in der Hinrunde für den SV Sonsbeck II in der Bezirksliga aktiv war. Der 22-Jährige ist ein Mittelfeldspieler. Zudem stößt Mika Groes, der jüngere Bruder von Rene Groes zum Kader. Der Torwart spielte zuletzt für Borussia Bocholt.

Joel Ising wechselt zu Fortuna Millingen

Verlassen wird die Praester Joel Ising, der sich dem A-Liga-Tabellenführer Fortuna Millingen anschließend wird. Beim Nachbarn, der bekanntlich über einen recht knappen Kader verfügt, möchte der Offensivakteur mehr Spielpraxis sammeln.

Abgemeldet hat sich beim RSV Tobias Wortmann. Tobias Reichelt, der immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, legt erst einmal eine längere Pause ein.

Zwei Testspiele gegen A-Ligisten

Da bereits am 1. Februar das Bezirksliga-Nachholspiel gegen die DJK Vierlinden stattfinden soll, werden die Praester, die am 7. Januar wieder ins Training einsteigen, nur zwei Testspiele bestreiten – jeweils gegen A-Ligisten. Zunächst am Samstag, 18. Januar (15 Uhr) beim SV Haldern und dann am 25. Januar (15.30 Uhr) beim SV Bislich.