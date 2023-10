Zwölf Tore: Wildes Pokalduell zwischen Union Hamborn und 08

Duisburg. Im Kreispokalspiel zwischen dem MTV Union Hamborn und dem Duisburger FV 08 geht es hoch her. Ergebnis nach 90 Minuten wie im Elfmeterschießen.

Das war spektakulär: Satte zwölf Tore fielen im Spiel der dritten Fußball-Kreispokalrunde zwischen den beiden Bezirksligisten MTV Union Hamborn und Duisburger FV 08 – und dabei ging es nicht einmal in die Verlängerung.

Mit 7:5 (3:3) behielten die gastgebenden Hamborner, die gerade erst nach misslungenem Saisonstart mit dem 4:1 gegen Fortuna Bottrop den ersten Punktspielsieg geschafft hatten, nun auch im Pokalwettbewerb die Oberhand. Gästetrainer Mustafa Öztürk machte keinen Hehl daraus, dass er sich das anders vorgestellt hätte: „Ich wäre gern im Pokal weitergekommen. Ich habe ja schon mit Rheinland Hamborn erlebt, wie toll es ist, im Niederrheinpokal gegen den MSV zu spielen.“

Mirco Belghaus schlägt für Union Hamborn zu

Dieses Erlebnis wird seinen Schützlingen erst einmal verwehrt bleiben. „Ich bin sehr enttäuscht. Wir treten nicht als Mannschaft auf“, kritisierte Öztürk. In einem Spiel, in dem beide Seiten auf Defensivarbeit weitestgehend verzichteten, ging es hin und her. Union führte nach einem Doppelschlag von Noah Donai (5.) und Mirco Belghaus (15.) mit 2:0, dem Anschluss durch Enes Bilgin (19.) folgte das 3:1 durch Jan Poot (29.). Bis zur Pause glichen Burak Demir (34.) und erneut Bilgin (45.) aber aus.

Nach dem Wechsel brachte Öztürk, der in der Startelf Spieler mit zuletzt weniger Einsatzzeit aufgeboten hatte, Routiniers wie Yüksel Kilic und Bora Karadag. Ergebnistechnisch blieb es unterhaltsam. Union ging durch Donai (52.) wieder in Führung, Mervan Aydin erzielte nur zwei Minuten später das 4:4. In der Schlussphase mussten die Hochfelder, die schon fünfmal gewechselt hatten, einen Rückschlag hinnehmen: Der erst zur Pause eingewechselte Ahmed Can Simsek zog sich bei einem Zusammenprall einen Nasenbeinbruch zu und musste mit der Ambulanz ins Krankenhaus gebracht werden.

Union legte durch Torjäger Belghaus dann wieder vor (83.), doch nach Demirs erneutem Ausgleich (85.) roch es nach Verlängerung. Mirco Belghaus hatte aber vom Toreschießen noch nicht genug: In der 90. Minute brachte er seine Mannschaft final auf die Siegerstraße, sechs Minuten später packte er den Deckel drauf. „Union hat das verdient“, erkannte Mustafa Öztürk an.

In der Liga spielen die Hamborner am Samstag um 17.30 Uhr bei Mitaufsteiger SuS 21 Oberhausen, während der DFV 08 am Sonntag um 15.15 Uhr in Hattingen beim SuS Niederbonsfeld ran muss.

