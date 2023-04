„Zweite“ des MSV Duisburg muss zum zweiten Mal in Moers ran

Duisburg. Die Neuansetzung des Spiels zwischen der MSV-Reserve und dem GSV Moers sorgt für Irritationen. Ursprünglich wäre in Hüttenheim gekickt worden.

Für die Fußballerinnen des MSV Duisburg II, die in der Niederrheinliga noch ohne Rückrundenpunktgewinn sind und als Tabellenletzter den Abstieg befürchten müssen, steht am Mittwochabend ein Nachholspiel auf dem Programm. Das ist nicht ungewöhnlich – die Umstände aber schon: Um 19.30 Uhr werden die Zebras nämlich zum zweiten Mal in dieser Saison beim GSV Moers antreten.

Ursprünglich sollte die Partie am 19. März auf der MSV-Anlage in Hüttenheim steigen. Nach dem plötzlichen Tod von U-17-Spielerin Charlotte Vellar am Tag zuvor baten die Verantwortlichen aber nachvollziehbarerweise um eine Verlegung. Im Dialog mit den Moersern erklärte MSV-Coach Tarek Ruhman, keinesfalls spielen zu wollen und bei einer Neuansetzung im Zweifel auch in Moers anzutreten, wenn es denn nicht anders gehe.

Die Grafschafterinnen, die beim ursprünglichen Termin noch Tabellenerster waren, sind inzwischen – auch wegen offensichtlicher Personalprobleme – ein wenig abgerutscht und scheinen nun die Option, nicht über den Rhein fahren zu müssen, gern anzunehmen. Die Merkwürdigkeit, dass es nun zwei gleichlautende Spielansetzungen in einer Saison gibt, bleibt allerdings bestehen.

Schwer wird’s für den MSV so oder so. Tarek Ruhman muss auf Verstärkungen aus dem Bundesliga-Kader diesmal komplett verzichten. Dafür ist die zuletzt gelbgesperrte Liana Liepa wieder dabei. (T. K.)

