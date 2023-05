Zwei weitere Leistungsträger verlängern beim ASC Duisburg

Duisburg. Die Nationalspieler Lukas Küppers und Aleks Sekulic spielen auch in der nächsten Saison für den ASC Duisburg.

Der Wasserball-Bundesligist ASC Duisburg treibt die Personalplanung voran. In der vergangenen Woche konnten die Amateure, die am Samstag (16 Uhr, Vereinsbad) die White Sharks Hannover schlagen und damit die Saison als Dritter beenden wollen, die Vertragsverlängerungen von Torhüter Moritz Schenkel und Center Dennis Eidner bekanntgegeben. Am Mittwoch nun folgten die nächsten beiden Leistungsträger.

Die Nationalspieler Lukas Küppers und Aleks Sekulic schnüren für mindestens eine weitere Saison die schwarz-gelbe Kappe. Küppers (27) kam im Sommer 2021 aus Potsdam und füllt seitdem die ihm zugedachte Rolle des Torjägers aus. Sekulic (19) wechselte im Januar vom Rekordmeister Spandau 04 Berlin an den Barbarasee, wurde vom ASCD als „Wunschspieler in der langfristigen Kaderplanung“ bezeichnet und fügte sich sehr gut ein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg