Zwei Tore in Sterkrade lassen den FSV Duisburg aufatmen

Duisburg. Oberliga-Absteiger FSV Duisburg kann den negativen Trend stoppen. Trainer Julien Schneider setzt auf den richtigen Stürmer in der Startelf.

Aufatmen beim FSV Duisburg: Nach zwei Niederlagen zum Start in die Fußball-Landesliga-Saison hat der Absteiger aus der Oberliga endlich die ersten Punkte auf sein Konto gebracht. Dies gelang mit einem 2:0 (1:0)-Sieg beim Tabellenletzten SpVgg Sterkrade-Nord.

Ein Pflichtspielerfolg für den FSV – das hatte es zuletzt am 19. April mit einem 3:1 über den späteren Mitabsteiger FC Kray gegeben. Der einzige, der aus jener Startaufstellung diesmal beim Anpfiff von Schiedsrichter Thibaut Scheer wieder auf dem Platz stand, war Kapitän Can Serdar. Emre Sahin und Furkan Cakmak, die seinerzeit ebenfalls am Start waren, saßen diesmal zunächst nur auf der Bank. Trainer Julien Schneider hatte gegenüber dem 1:4 bei den Sportfreunden Lowick am Mittwoch ein wenig rotieren lassen und Chrysanth Mallek, Desmond Ogbonna sowie Mohammed Faiz erstmals von Beginn an aufgeboten; außerdem kehrte Ardit Zekjiri in die Startelf zurück.

Jetzt geht’s aufwärts: FSV-Trainer Julien Schneider. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Den nach den jüngsten Misserfolgen notwendigen positiven Schub für den FSV gab es schon nach sechs Minuten. Sturm-Hoffnungsträger Chrysanth Mallek eroberte sich die Kugel, ging allein auf Nord-Keeper Jamie van Dornick zu und schob zum 1:0 ein. In der Folge waren die Gäste klar überlegen und versäumten es lediglich, bei mehreren guten Chancen eine höhere Führung zu erspielen. „Wir hätten kein zweites Tor machen können, sondern müssen“, betonte Julien Schneider, der froh war, dass sein Keeper Adnan Laroshi bei der einzigen wirklichen Chance der Gastgeber voll auf dem Posten war.

Burak Bayram macht für den FSV Duisburg alles klar

Auch im zweiten Durchgang bestimmte die Schneider-Truppe das Geschehen, machte sich das Leben aber lange unnötig selber schwer. „Es war auch nicht schlecht, aber dieser Zufallsfußball ist nicht das, was wir spielen können und wollen“, so Julien Schneider. Erst zehn Minuten vor dem Abpfiff konnte der vom SV Genc Osman gekommene Burak Bayram, der mit seinem Ex-Verein drei Monate zuvor an gleicher Stelle den Abstieg hatte hinnehmen müssen, mit dem 2:0 für allgemeines Aufatmen sorgen. Der eingewechselte Furkan Cakmak hatte ihn mit seinem Pass stark in Szene gesetzt. Sterkrade war damit geschlagen, der FSV brachte den Dreier sicher nach Hause.

„Es war gut, aber wir wollen auch die Kirche im Dorf lassen“, resümierte Julien Schneider nach dem ersten Ligasieg unter seiner Regie. Nach Möglichkeit soll nun auch der erste auf eigenem Geläuf folgen. Am kommenden Sonntag, 20. August, ist um 15.30 Uhr Aufsteiger SV Budberg an der Warbruckstraße zu Gast.

FSV: Laroshi – Bayrak, Bayram (87. Alameddine), Demircan – Serdar (90./+1 Mpianza), Zekjiri – Faiz (64. Cakmak), Kara Ali, Nkamanyi – Mallek, Ogbonna (80. Markovic).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg