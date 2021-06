Zwei Talente bleiben Drittligist MSV Duisburg erhalten

Duisburg. Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat die Verträge mit zwei jungen Kickern verlängert. Beide entstammen dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg bindet zwei Eigengewächse an sich. Innenverteidiger Vincent Gembalies (21) und Stürmer Julian Hettwer (17) werden auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Zebras tragen.

Vincent Gembalies erhielt einen neuen Drei-Jahres-Vertrag. Zur Laufzeit der Vereinbarung mit Hettwer wollte der Verein keine Angaben machen. Hintergrund sei, dass der Teenager als Jugendspieler geführt werden und auch in der U 19 zum Einsatz kommen könne.

Gembalies, im eigenen Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet, fegte in der abgelaufenen Spielzeit 23 Mal vor dem eigenen Tor. Julian Hettwer rückte in dieser Saison in den Kader auf. Neunmal – meist mit Kurzeinsätzen – wirkte er in der 3. Liga mit. Im März zog sich das Talent eine Knöchelverletzung zu und fehlte seither.

