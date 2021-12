Zwei Rückkehrer im Training des MSV Duisburg

Duisburg. Moritz Stoppelkamp und Marvin Ajani kehrten ins Mannschaftstraining des MSV Duisburg zurück. Auch ein Langzeitverletzter meldet sich zurück.

Trainer Hagen Schmidt darf zum letzten Spiel des Jahres des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg am Sonntag gegen den Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück (14 Uhr, Schauinslandreisen-Arena) auf die Rückkehr von zwei Spielern aus der Abteilung „potenzielle Leistungsträger“ hoffen. Am Dienstag kehrten die Flügelspieler Moritz Stoppelkamp (zuletzt Infekt) und Marvin Ajani (Mittelohrentzündung) ins Mannschaftstraining zurück. Beide hatten das Match gegen den SC Verl (2:2) am vergangenen Samstag krankheitsbedingt verpasst. Das Duo hat nun gute Chancen, für das Spiel gegen Osnabrück wieder zur Verfügung zu stehen.

MSV Duisburg: Profis haben am Mittwoch frei

Noch nicht am Start war hingegen Niko Bretschneider. Der Linksverteidiger laboriert an einer Zerrung. Am Mittwoch haben die Zebras frei. Hagen Schmidt hofft, dass der Außenspieler am Donnerstag in den Kreis der Mannschaft zurückkehren kann.

Dies gelang am Dienstag zumindest ansatzweise Dominic Volkmer. Der Innenverteidiger ist aufgrund von Knieproblemen seit mehreren Wochen außer Gefecht. Seinen letzten Punktspiel-Einsatz bestritt Volkmer am 25. Oktober als Einwechselspieler im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (1:1). Nun konnte der 25-Jährige zumindest Teile des Mannschaftstraining bestreiten.

Trainingsstart des MSV Duisburg am 2. Januar

Nach der Partie gegen Osnabrück beginnt für die Zebras die kurze Winterpause. Bereits am Freitag, 14. Januar, steht das erste Punktspiel im neuen Jahr bei Schlusslicht TSV Havelse auf dem Programm. Coach Hagen Schmidt bittet am Sonntag, 2. Januar, in Meiderich zur ersten Trainingseinheit. Auf ein Wintertrainingslager verzichtet der MSV – auch vor dem Hintergrund der Corona-Situation – in dieser Saison erneut.

Am Samstag, 8. Januar, testet der MSV an der Westender Straße ohne Zuschauer gegen den Regionalligisten SC Preußen Münster. Einen zweiten Testspielgegner sucht der Verein noch.

