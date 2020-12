Zwei neue strategische Partner für die Füchse Duisburg

Duisburg. Zwei Duisburger Einkaufszentren stehen beim Eishockey-Regionalligisten nun auf der Liste der Großsponsoren. Das Engagement soll wachsen.

Gute Nachrichten vom Eishockey? Die sind derzeit eine Seltenheit. Stavros Avgerinos, Vorsitzender des Regionalligisten EV Duisburg, muss in sportlicher Hinsicht zustimmen: „Ich gehe im Moment nicht davon aus, dass wir noch eine Meisterschaft in diesem Sinne spielen können.“ Abseits der Eisfläche sind er und seine Mitstreiter bei den Füchsen aber weiter aktiv – und können nun auch einmal etwas Positives vermelden: Mit dem Forum Duisburg und der Königsgalerie, den beiden Einkaufszentren in der Stadtmitte, hat der EVD künftig zwei neue „strategische Partner“ an Bord, die den Verein in den nächsten Jahren unterstützen wollen.

In Zeiten angesichts der Corona-Pandemie zumindest ungewiss werdender Fähigkeit der Sponsoren, ihre Zusagen zu erfüllen, stellt das Engagement der beiden Einkaufstempel für die Füchse einen wichtigen Faktor für die künftige Planung dar. „Wir sind froh, in Duisburg einen Partner gefunden zu haben, der an uns glaubt“, erklärt der Vereinschef. Er betont außerdem: „Es geht dabei nicht nur ums Geld, sondern auch um Synergieeffekte, um eine Präsenz der Füchse im Forum und der Königsgalerie sowie deren Präsenz hier in der Halle.“

Die neuen Partner des EVD sind Eishockey-Fans

Ausgegangen ist die Partnerschaft in diesem Fall von den neuen Sponsoren. „Wir sind alle Eishockey-Fans. Da lag es für uns nahe, mit den Füchsen zusammenarbeiten zu wollen“, sagt Annika Kriebel, Center-Managerin des Forums und der Königsgalerie. Die Ziele seien zudem auch dieselben: „Wir wollen beide erfolgreich werden und gemeinsam wachsen.“

Wie die Partnerschaft konkret aussehen soll, wird die nähere Zukunft zeigen müssen – dies wird auch zweifelsohne damit zu tun haben, wie die Entwicklung der Pandemie es zulässt, wieder Eissport zu betreiben. „Im ersten Schritt sind wir auf der Bande der Eissporthalle zu sehen, aber dabei wird es nicht bleiben“, so Annika Kriebel, die augenzwinkernd hinzufügt: „Wir fangen gerade an und steigern uns rasant.“ Im Forum sind die Füchse seit dieser Woche bereits mit einem kleinen Eishockeyfeld präsent, auf dem allein oder – naturgemäß mit ausreichend Abstand – auch zu zweit gegeneinander gespielt werden kann.

Solche Szenen wird es in der Eissporthalle erst einmal nicht geben. Stavros Avgerinos stellt fest: „Mit jedem Tag, der vergeht, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Eishallen schließen und Eisflächen abgetaut werden.“