Zwei neue Gegner für die Duisburg Ducks

Am 7. März hatten die Duisburg Ducks einen Fehlstart in die Saison 2020 der Skaterhockey-Bundesliga hingelegt. Mit 4:11 ging die Partie beim Crefelder SC verloren. Der Ärger darüber trat schnell in den Hintergrund – denn die Spielzeit wurde danach zunächst unter-, einige Zeit später abgebrochen. Ein Deutscher Meister wurde erstmals seit dem Premierentitel des SCC Deutzer Haie im Jahr 1986 nicht vergeben. Dennoch wird es zur Saison 2021 zwei Veränderungen in der Besetzung der Bundesliga geben.

Platzierung 2019 ausschlaggebend

So haben die Commanders Velbert nicht mehr für die Bundesliga gemeldet. Da es für 2020 keine belastbaren Ergebnisse gab, wurden die Platzierungen der Saison 2019 herangezogen, um den Nachrücker zu bestimmen. Da weder ein Team aus dem Bereich der berechtigten Zweitligisten noch die Highlander Lüdenscheid als besserer Erstliga-Absteiger des Jahres 2019 eine Meldung abgegeben hatten, rücken die Düsseldorf Rams nach, die 2019 Letzter der Skaterhockey-Bundesliga wurden. Außerdem sind die Red Devils Berlin nicht mehr dabei. Die roten Teufel hatten – unter der nur intern verwendeten Bezeichnung Unitas Berlin – bislang eine Kooperation mit den Berlin Buffalos, auf die sie nun aber die Bundesliga-Lizenz übertragen haben. Die Red Devils selbst gehen 2021 in der 2. Bundesliga an den Start.

Übrigens: Auch der Ersatzspielbetrieb „ISHD Masters“ für Teams der 1. und 2. Bundesliga, auf den die Ducks verzichtet hatten, wurde ergebnislos abgebrochen.

Derweil steht eine für die Enten wichtige Entscheidung noch aus: die Besetzung der 1. Schüler-Liga West. Die U-13-Mannschaft der Ducks hatte bis zum Saisonabbruch beste Aussichten auf den Aufstieg. Die Duisburger melden hier für die 1. Liga und hoffen auf die Chance, nach oben rücken zu dürfen.