Zwei knifflige Aufgaben warten auf den MSV Duisburg

Was packt Thomas Gerstner für die Reise in den Süden in seinen Koffer? „18 Spielerinnen, unseren Stab, ein paar Unterhosen und Socken . . .“, zählt der Trainer des MSV Duisburg augenzwinkernd auf. Nur zu gern hätten er und seine Bundesliga-Kickerinnen auch etwas Zählbares im Gepäck, wenn sie am kommenden Donnerstag an den Niederrhein zurückkehren. Klar ist aber, dass dieses Unterfangen in den beiden Auswärtsspielen gegen den SC Freiburg (Sonntag, 14 Uhr) und den FC Bayern München (Mittwoch, 18 Uhr) nicht einfach umzusetzen sein wird.

Das Niveau dieser bevorstehenden Aufgaben könnte freilich auch einen positiven Aspekt haben. Die Zebras, nach der Partie am Freitagabend zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und Werder Bremen erstmals in dieser Saison auf einen Abstiegsplatz abgerutscht, haben drei Spiele hinter sich, in denen sie entweder als Favoritinnen galten oder zumindest auf vermeintlicher Augenhöhe mit dem Gegenüber waren. Herausgekommen sind dabei null Tore und ein mageres Pünktchen. „Vielleicht ist es dann so, dass wir mit der Außenseiterrolle besser zurechtkommen“, hofft Thomas Gerstner.

In der vergangenen Saison gab’s ein Remis

In der vergangenen Saison war das zumindest beim Auswärtsspiel in Freiburg der Fall. Im Möslestadion gab es kurz vor der Corona-Pause ein 2:2-Unentschieden – seinerzeit erstmals mit der Kurzzeit-Unterstützung von Rückkehrerin Danica Wu. Eine Akteurin ihres Formats war zuletzt beim 0:1 gegen den SC Sand nicht unter dem Feld-Personal zu finden.

Unter den 18 Spielerinnen im „Koffer“ befindet sich noch nicht wieder Lucia Harsanyova. Die Slowakin ist nach langer Verletzungspause wieder im Mannschaftstraining, kommt für einen Einsatz aber aktuell nicht in Betracht und soll lieber an ihrer Fitness arbeiten. Als zweite Torhüterin neben Meike Kämper ist Ena Mahmutovic dabei; Caro Härling erhält ein freies Wochenende und geht ihrem Hauptberuf nach.

Mitreisen wird hingegen Taylor Kornieck. Die US-Amerikanerin, nach ihrem verheißungsvollen Debüt in Leverkusen mit einer Kapselzerrung gegen Sand ausgefallen, ist noch nicht wieder voll fit. Ob es zu einem Einsatz in Freiburg schon reicht, wird sich zeigen müssen. Dort gibt es übrigens ein Wiedersehen mit Ex-MSV-Keeperin Lena Nuding, die nach Merle Frohms’ Wechsel nach Frankfurt nun mit zwei Jahren Verspätung zur Nummer eins aufgestiegen ist.