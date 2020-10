Zwei deutliche Siege für den Nachwuchs der Duisburg Ducks

Duisburg. Die Schüler legen im letzten Drittel so richtig los und schlagen Düsseldorf mit 16:2. Die Bambini machen es beim 24:0 in Oberhausen deutlich.

Zwei deutliche Siege hat der Nachwuchs des Skaterhockey-Bundesligisten Duisburg Ducks eingefahren. Ehe es am 8. November mit dem Spitzenspiel der Gruppe C für die U-13-Schüler in der 2. Liga West weitergeht, gewannen die Enten bei den Düsseldorf Rams II deutlich mit 16:2 (6:2, 2:0, 8:0) und haben damit ihre Pflichtaufgabe erfüllt.

„Das erste Drittel war allerdings gar nicht gut“, mahnt Trainerin Sally Klöser mit Blick auf das anstehende Spiel in Monheim. „Wir sind viel zu lässig an die Sache herangegangen“, kritisierte Klöser den Auftakt der Partie. Das wurde im letzten Drittel dann schon deutlich besser, sodass im Schlussabschnitt die Hälfte aller Duisburger Tore fielen. Es trafen Matti Gieseler (5), Anton Ponomarev (4), Leandro Schulz (3), der zudem sieben weitere Treffer vorbereitete, Jonas Seidel (3) und Stan Langley. Die Gruppensieger werden im Dezember den Aufsteiger zur 1. Liga ermitteln.

Die U-10-Bambini haben derweil auch ihr zweites Spiel in der Kurzsaison gewonnen. Bei den Miners Oberhausen setzte sich die jüngste Wettkampfmannschaft der Ducks mit 24:0 (8:0, 9:0, 7:0) locker durch. „Es wäre sogar deutlich mehr drin gewesen, doch die älteren Spieler versuchten jedem jüngeren Spieler, der noch nie getroffen hat, ein Tor aufzulegen“, so Klöser. Die Torschützen waren Nathaniel Tollmann, Levi Sellger (je 7), Pierre Stahlberg (5), Stan Langley (4) und Finn Salm. Am Samstag (10 Uhr) geht es zum Crefelder SC.