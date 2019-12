Steven Deeg fehlt den Füchsen am Wochenende. Er ist aufgrund eines Trauerfalls in der Familie in die kanadische Heimat gereist.

Duisburg. Der EV Duisburg will zurück in die Spur finden – was schon einmal gelungen ist. Am Freitag geht es nach Hannover, am Sonntag kommt Krefeld.

Ziel der Füchse: die nächste Kehrtwende

Als die Saison begann, sagte Uli Egen: „Um beständig oben dran zu bleiben, musst du an jedem Wochenende mindestens ein Spiel gewinnen.“ Das hat pi mal Auge geklappt – im Schnitt. Am Anfang hat der Eishockey-Oberligist EV Duisburg fünfmal verloren, dann neun von zehn Spielen gewonnen – und nun wieder vier verloren. „Ja“, sagt der Füchse-Trainer, „mir wäre es auch lieber, wenn sich das ein wenig besser verteilen würde.“ Das Schwierige ist halt: Nur Tilburg und Herne nach oben sowie Krefeld nach unten reißen etwas aus. Der Rest ist, was die Leistungsdichte der Teams angeht, eng beisammen. Kleine Fehler werden schnell groß bestraft.

An diesem Wochenende wollen die Schwarz-Roten die nächste Handbremsenkehre versuchen und sich wieder in Richtung höhere Gefilde aufmachen. Am Freitag (20 Uhr) geht es dazu an den Pferdeturm zu den Hannover Indians; am Sonntag (18.30 Uhr, Jomizu-Arena) ist die U-23-Mannschaft des Krefelder EV an der Wedau zu Gast. Dabei müssen die Füchse gleich auf zwei Spieler verzichten. Einmal kurzfristig, da sich Steven Deeg aufgrund eines Trauerfalls in der Familie auf den Weg in die kanadische Heimat gemacht hat und in der kommenden Woche zurückerwartet wird. Und einmal langfristig, da sich Pavel Pisarik wie gemeldet via Vertragsauflösung gänzlich verabschiedet hat. „Und um es zu betonen“, sagt Didi Hegen, der Trainerkollege Egens: „Das war Pavels Wunsch. Wir wären nie auf den Gedanken gekommen, ihn wegzuschicken – auch wenn es zuletzt für ihn nicht gut lief.“ Hegen ergänzt: „Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Pavel ein guter Eishockeyspieler ist, und dazu ist er ein feiner Mensch.“ Wie schnell es Ersatz für den Tschechen gibt, ist unklar. „Wir brauchen ja niemanden, der einfach nur den Kader voll macht“, sagt Egen. „Unser Kader ist groß genug. Es muss jemand sein, der uns sofort weiterhilft.“

Indians liegen vier Punkte zurück

Dementsprechend ist das Trainerduo erneut gezwungen, die Reihen umzustellen. „Aber das ist auch nichts Besonderes. Die Spieler, die harmonieren, spielen zusammen. Und ansonsten hat beispielsweise der Linksaußen der ersten Reihe exakt die gleichen Aufgaben wie der Linksaußen der vierten Reihe. Es ist ja nicht so, dass sich die Jungs untereinander nicht kennen würden“, sagt Hegen.

Ohnehin wollen Hegen und Egen auch weiterhin mit vier Reihen Gas geben. Die Aufgabe am Freitag ist freilich nicht einfach – auch wenn es für den ECH ebenfalls nicht nach Wunsch läuft. Aktuell stehen die Indians vier Punkte hinter den Füchsen, die sich derzeit mit den Hannover Scorpions, die exakt punkt- und torgleich sind, den sechsten Platz teilen. „Am Pferdeturm ist es nie einfach. Dort ist es immer voll und immer laut“, so Egen. Punktbester Spieler der Hannoveraner ist Branislav Pohanka (acht Tore, 15 Vorlagen); torgefährlichster Indianer ist Arnoldas Bosas mit zehn Treffern.

Am Sonntag ist das Schlusslicht aus Krefeld an der Wedau zu Gast. „Beim KEV kommt es immer auf die Besetzung an. Ganz grundsätzlich aber sind die Krefelder Spieler sehr gut ausgebildet, gute Läufer und daher gefährlich“, so Egen.