Zach Phillips verstärkt die Füchse Duisburg

Nach der Trennung von Mason Mitchell hat der Eishockey-Oberligist EV Duisburg seine dritte Kontingentstelle neu besetzt: Zum Team der Füchse gehört nun der Kanadier Zach Phillips, der bislang eine beachtliche Karriere hingelegt hat.

Internationale Laufbahn

Der heute 30-Jährige spielte in der Quebec Major Junior Hockey League, einer der drei Top-Juniorenligen in Kanada, und gewann mit den Saint John Sea Dogs nicht nur 2011 und 2012 die Meisterschaft der Liga, sondern 2011 auch den Memorial Cup, die Gesamtmeisterschaft der drei Juniorenligen. 2016 kam Phillips erstmals nach Europa, spielte für Tingsryds AIF in der zweiten schwedischen Liga, ehe er für die Nottingham Panthers in Großbritannien und für Fehérvár AV19 in der internationale EBEL auflief. Zuvor hatte er bereits vier Saisons in der American Hockey League gespielt, nachdem er in der ersten Runde vom NHL-Team Minnesota Wild gedraftet worden war, dort aber nie den Durchbruch schaffte. Im AHL-Team Iowa Wild avancierte er allerdings zum Topscorer.

2020 kehrte er nach Europa zurück, spielte unter anderem in Polen, ehe er sich den Starbulls Rosenheim in der Oberliga Süd anschloss, für die er in 41 Spielen 28 Tore und 21 Vorlagen erzielte. In der vergangenen Spielzeit griff Phillips für die Fife Flyers in der britischen EIHL zum Schläger, ehe er nun beim EVD unterschrieb.

„Der bullystarke Center besitzt Fähigkeiten am Puck und in der offensiven Zone, die den Füchsen gerade im Powerplay in punkto Effektivität weiterhelfen sollen“, erklären die Füchse in ihrer Mitteilung.

