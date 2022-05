Yesilyurt Möllen überholt die Reserve der DJK Vierlinden

Duisburg. Eintracht Walsum gibt im Nachholspiel eine 0:2-Führung aus der Hand. Der Abstiegskampf in der Gruppe 2 der Kreisliga A ist etwas unübersichtlich.

Der Fußball-Kreisligist Eintracht Walsum hat am Donnerstagabend eine bittere Niederlage kassiert. Beim SV Yesilyurt Möllen wurde mit 2:3 (2:0) verloren.

Dabei führte der Tabellenfünfte aus dem Duisburger Norden durch Tore von Innocenti (9.) und Lüdde (22.) zur Halbzeit mit 2:0. Nach der Pause stellte Yesilyurt innerhalb von vier Minuten auf 2:2, ehe in der dritten Minute der Nachspielzeit der 3:2-Siegtreffer gelang.

Durch den Sieg der Möllener ist die zweite Mannschaft der DJK Vierlinden nun Tabellenletzter der Gruppe 2. Die Walsumer sind am Sonntag bei der Reserve des TV Jahn Hiesfeld zu Gast und würden bei einer Niederlage wohl endgültig den Anschluss ans rettende Ufer verlieren. Sollte doch noch der Klassenerhalt gelingen, stünde freilich zur neuen Saison wohl der Wechsel in die Gruppe 1 an, denn die „Erste“ der DJK steigt ja bekanntlich aus der Bezirksliga ab.

Insgesamt ist der Abstiegskampf in der Nord-Staffel der A-Liga derzeit etwas unübersichtlich, weil die Zahl der Absteiger davon abhängt, wie viele Vertreter des Kreises 9 aus der Bezirksliga hinzukommen. Nach jetzigem Stand wären es vier – dann müssten auch je vier Teams aus jeder A-Liga-Gruppe in die Kreisliga B runter. Rettet sich die Reserve des SV Genc Osman noch, gäbe es pro Staffel nur drei Absteiger – und in der Gruppe 2 wären es effektiv nur zwei, weil ja der TV Voerde in den Kreis Rees/Bocholt wechselt und dadurch ein Platz frei wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg