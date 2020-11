WSV Niederrhein plant die Modernisierung der Anlage

Wenn Ralf Budde von den anstehenden Aufgaben berichtet, schwingt Anspannung, aber vor allem auch Vorfreude mit: „Wir sitzen auf heißen Kohlen“, sagt der Vorsitzende des WSV Niederrhein. „Wir erwarten zeitnah eine Entscheidung.“ Denn wie viele andere Duisburger Vereine haben auch die Wassersportler einen Antrag auf Fördermittel aus dem 300-Millionen-Euro-Topf „Moderne Sportstätte 2022“, den die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen hat, gestellt. „Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 280.000 Euro. 80 Prozent würden aus dem Fördertopf kommen, die Stadt Duisburg beteiligt sich ebenfalls, sodass für uns ein Eigenanteil von 40.000 Euro übrig bleibt“, so Budde.

Das Ziel der Modernisierungsmaßnahmen beim WSV Niederrhein ist es, die Anlage behindertengerecht zu machen. Das liegt nahe, denn gerade die Parakanu-Abteilung hat sich bemerkenswert entwickelt. Ihr Aushängeschild ist Katharina Bauernschmidt, Duisburgs Sportlerin des Jahres und angehende Teilnehmerin der Paralympischen Spiele in Tokio, die nach der Verschiebung für 2021 geplant sind.

Plattform-Liftanlage ist geplant

„Wir wollen den Eingangsbereich entsprechend herrichten. Außerdem planen wir eine Plattform-Liftanlage, damit Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer den Keller oder die oberen Etagen des Vereinshauses erreichen können“, erklärt Budde. „Außerdem sollen unsere Duschen und WCs so umgebaut werden, dass sie behindertengerecht sind.“ Zudem soll die Anlage auch energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden – die derzeitige Ölheizung soll durch eine Flüssiggasheizung ersetzt werden.

Zwar ist es für einen Verein mit rund 240 Mitgliedern keine Kleinigkeit, die 40.000 Euro für den Eigenanteil aufzubringen, dennoch ist Budde sehr froh über diese Chancen. „In den letzten 20 Jahren sind die Zuwendungen für Sportvereine immer weiter heruntergefahren worden“, sagt der WSV-Vorsitzende, der betont, dass seine Vorstandskollegen ebenfalls viel Zeit in dieses Projekt investiert haben.

Verein hofft auf Spenden

Ideen, um die 40.000 Euro aufzubringen, gibt es – was aber nicht dazu gehört ist eine Umlage auf die Mitglieder. „Damit wollen wir unsere Sportlerinnen und Sportler nicht belasten“, sagt Budde. Freilich steht es den Mitgliedern frei, sich per Spende an dem Projekt zu beteiligen – und auf diesem Weg hat der WSV bereits 6000 Euro eingesammelt. Sollten sich die weiteren 34.000 Euro nicht anderweitig realisieren lassen, „werden wir das über ein Darlehen lösen“, so Budde. „Wenn wir diesen Umbau nun bewältigen, ist die Chance groß, dass sich unsere Parakanu-Abteilung weiter entwickelt und Zulauf bekommt.“ Auch im Kanurennsport sieht es beim WSV alles andere als schlecht aus: Immerhin gehört Junioren-Weltmeister Tom Maaßen den „Niederrheinern“ an und sorgt so für positive Schlagzeilen.

„Wir hoffen natürlich auf weitere Spender und Sponsoren“, sagt Budde. „Wir haben auch schon selbst den Kontakt zu Organisationen wie Aktion Mensch und anderen gesucht, haben dort aber Absagen bekommen“, hofft Budde weiterhin darauf, noch Unterstützer für das Projekt zu finden.

Immerhin ist paralympischer Glanz, den Katharina Bauernschmidt mitbringt, kein schlechtes Argument.