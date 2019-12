Tobias Reich und seine Homberger Teamkollegen müssen nach der Niederlage gegen Haan nun in Aufderhöhe eine Reaktion zeigen.

Duisburg. Die Trainer der beiden Handball-Oberligisten aus dem Duisburger Westen redeten in dieser Woche mit ihren jeweiligen Teams Klartext.

Wölfe Nordrhein und der VfB Homberg wollen Reaktion zeigen

Die Handball-Trainer Thomas Molsner (HC Wölfe Nordrhein) und Sascha Thomas (VfB Homberg) waren in dieser Woche in ähnlicher Mission unterwegs. Sie redeten mit ihren Spielern Klartext und fordern nach zuletzt unterirdischen Leistungen in der Oberliga nun eine Reaktion ein.

HC Wölfe Nordrhein – Mettmann-Sport (So., 17 Uhr): Die Rheinhauser haben es selbst in der Hand, dass sie auch aus sportlicher Sicht besinnlich und zufrieden Weihnachten feiern können. Nur mit einem Sieg über Mettmann-Sport können die Wölfe sicher sein, als Spitzenreiter in die kurze Winterpause gehen zu können.

Nach dem Debakel in Mönchengladbach setzt Molsner auf eine Wiedergutmachung. Aus gegebenen Anlass vermeidet er es, aus dem Fakt, dass Mettmann zuletzt in der Tabelle abrutschte und sich damit aus dem Titelrennen verabschiedete, den Schluss zu ziehen, dass auf sein Team eine leichte Aufgabe zukomme. Er fordert höchste Konzentration, gepaart mit Leidenschaft. Bis auf Felix Molsner (Bluterguss im Oberschenkel) sind alle Spieler an Bord.

TSV Aufderhöhe – VfB Homberg (Sa., 19.15 Uhr): Dass gibt es auch nicht alle Tage. Beide Teams gerieten zuletzt gegen denselben Gegner fürchterlich unter die Räder. Aufderhöhe kassierte Ende November bei der DJK Unitas Haan eine 23:40-Schlappe. Am vergangenen Wochenende hatten die Solinger spielfrei, während Homberg Haan empfing und nach der mit Abstand schlechtesten Saisonleistung mit 21:34 unterlag. VfB-Coach Sascha Thomas nimmt sein Team in die Pflicht: „So einen Auftritt wie gegen Haan lasse ich mir garantiert kein zweites Mal gefallen.“

Die Trainingswoche nutzte Thomas, um Tacheles zu reden und seinen Schützlingen den Ernst der Lage begreiflich zu machen. Aktuell haben die Gelb-Schwarzen als Zehnter sechs Punkte Vorsprung auf die beiden Abstiegsplätze. Das klingt recht beruhigend, ist es aber nicht. Verliert der VfB im Aufderhöher „Bunker“, könnte das Polster am 20. Dezember auf drei Zähler schrumpfen. Dann treffen der Vorletzte TV Angermund und Schlusslicht HSG Neuss/Düsseldorf II im Nachholspiel aufeinander. „Alles andere als ein Sieg in Aufderhöhe ist Mist“, so Thomas.

Rechtsaußen Florian Rohde fehlt aufgrund einer Handgelenksverletzung, Kreisläufer Justin Graw ist krank. Aufpassen müssen die Gäste auf Groß und Klein: Zwei-Meter-Shooter Kevin Tobolski und der 40 Zentimeter kleinere Linksaußen Sebastian Pepke sind Aufderhöhes beste Torschützen.

SG Langenfeld II – HSG Hiesfeld/Aldenrade (Sa., 16 Uhr): Die HSG schaffte in der Vorwoche den Sprung von den Abstiegsrängen. Die Mannschaft von Harry Mohrhoff würde als Liganeuling auch liebend gerne auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern. Um dies zu realisieren, wären weitere Punkte wichtig.

Die Langenfelder sind allerdings alles andere als Fallobst und haben einige Akteure in ihren Reihen, die schon in höheren Klassen gespielt haben. Zudem stellen die Gastgeber mit 234 Gegentoren die derzeit beste Defensive der Liga. „Bei uns müssen Einsatz und Einstellung stimmen“, fordert Trainer Mohrhoff. Nico Möhle läuft ab sofort für die Reserve auf. (D. R./kök/che)