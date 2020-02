Wölfe Nordrhein müssen im Solinger „Bunker“ ran

Duisburg. Wölfe Nordrhein wollen in hitziger Atmosphäre einen kühlen Kopf bewahren. Die Rheinhauser spielen beim Vorletzten TSV Aufderhöhe in Solingen.

Die Sporthalle Börkhaus-Siebels in Solingen-Aufderhöhe bietet ein besonderes Ambiente. Nicht umsonst wird der gedrungene Backsteinbau als „Bunker“ bezeichnet. „Wir wissen um die Umstände in der Halle“, sagt Thomas Molsner. Der Trainer des Handball-Oberligisten HC Wölfe Nordrhein hofft, dass seine Schützlinge heute (19.15 Uhr) in der hitzigen Atmosphäre einen kühlen Kopf bewahren und ihrer Favoritenstellung im Duell mit dem Tabellenvorletzten TSV Aufderhöhe gerecht werden. „Wir haben die Heimniederlage gegen Haan aufgearbeitet, in der Halle und auch mental“, so Molsner. Einen weiteren Ausrutscher will der Spitzenreiter unbedingt vermeiden, ansonsten könnten die Verfolger Wuppertal, Königshof und Mönchengladbach tatsächlich nochmal Morgenluft wittern.

Hinspiel ging mit 39:25 an die Rheinhauser

Im Hinspiel gaben die Wölfe von Beginn den Takt vor und gewannen mit 39:25. Diesmal könnte es kniffliger werden, denn Aufderhöhe hat trotz seiner erst sechs gesammelten Punkte noch alle Chancen auf den Klassenerhalt. „Wir müssen die richtige Einstellung an den Tag legen, sonst kann es unangenehm werden“, so Molsner, der gestern seinen 53. Geburtstag feierte.

Verzichten müssen die Wölfe auf Ranga Boddenberg (privat verhindert). Kreisläufer Alexander Grefer ist nach seinem Muskelfaserriss wieder ins Training eingestiegen, soll nach Möglichkeit aber noch geschont werden. Bei Aufderhöhe sind Zwei-Meter-Shooter Kevin Tobolski und der 40 Zentimeter kleinere Linksaußen Sebastian Pepke die besten Torschützen. Die 18-jährigen Luca Sikic (Rückraum Mitte) und Niclas Ludolph (Rückraum links) sind aus dem Unterbau des Bergischen HC zum TSV gewechselt und geben heute Abend ihr Debüt.