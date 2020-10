Wiedersehen mit Nico Biermann für die HSG Ve/Ru/Ka

Duisburg. Der Duisburger Verbandsligist trifft am Sonntag in Rumeln auf den Hülser SV. Beim Gegner steht ein alter Bekannter an der Seitenlinie.

Der Hülser SV ist kein gewöhnlicher Aufsteiger. Nicht wenige trauen den Krefeldern zu, auch in der Handball-Verbandsliga oben mitzumischen. Mit dem zweitligaerfahrenen Christian Rommelfanger, Kreisläufer Marcel Görden und dem vom VfB Homberg gekommenen Jan Roschig hat der Neuling reichlich Routine in seinen Reihen. „Hüls kann weit vorne landen“, meint auch Mirko Szymanowicz, der Trainer der HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen, die den Aufsteiger am Sonntag (16.45 Uhr, AEG) zum Spitzenspiel bittet.

Beide Mannschaften starteten mit drei Siegen in die Saison. Während Hüls am vergangenen Wochenende in Lintorf die erste Niederlage einstecken musste, hatte Ve/Ru/Ka aufgrund eines Corona-Verdachts in Reihen des Gegners, der Turnerschaft St. Tönis, ungewollt spielfrei. „Wir werden eine Top-Leistung abrufen müssen, um zu gewinnen“, richtet sich Szymanowicz auf ein hartes Stück Arbeit ein. Der 34-Jährige muss sich nach seinem Nasenbeinbruch aufs Coachen beschränken. Tobias Dickel und Hendrik Bay sind wieder einsatzbereit. Ein schnelles Wiedersehen gibt es mit Nico Biermann, der in den vergangenen beiden Spielzeiten als Co-Trainer für Ve/Ru/Ka im Einsatz war. In Hüls hat der 23-Jährige, der seine Spielerkarriere nach drei Kreuzbandrissen viel zu früh beenden musste, nun seinen ersten Cheftrainer-Posten angetreten.

Der VfB Homberg kann weiterhin nicht spielen

Eigentlich wollten die Handballer des VfB Homberg am Wochenende wieder Handball spielen. Doch daraus wird nichts. Nach einem Corona-Fall im Betreuerstab hatten die erste und die zweite Mannschaft am vergangenen Wochenende ihre Auswärtsspiele bei der DJK Unitas Haan (Oberliga) und beim TV Biefang (Landesliga) verlegen müssen. Sämtliche Spieler, Trainer und Betreuer beider Teams wurden getestet. Die gute Nachricht: „Alle bisherigen Tests sind negativ ausgefallen“, erklärt Sascha Thomas, der Trainer der Oberliga-Mannschaft.

An einen regulären Trainings- und Spielbetrieb ist aber nicht zu denken, denn viele Homberger Spieler befinden sich weiterhin in verordneter Quarantäne. Eine Verlegung der für Samstag angesetzten Heimspiele gegen die SG Langenfeld II (Oberliga) und den Turnerbund Oberhausen (Landesliga) war somit unumgänglich. „Wir hoffen, dass bei uns bald wieder Normalität herrscht“, so Thomas. (kök)