Die Union-Anlage ist am Sonntag nur eingeschränkt betretbar.

Fußball Wiederholungsspiel in Hamborn: Einlass nur für Mitglieder

Duisburg. Am Sonntag steigt das Wiederholungsspiel zwischen der Reserve von Union Hamborn und Blau-Weiß Neuenkamp. Viele Zuschauer müssen draußen bleiben.

Das hätten sich vermutlich viele Fußballinteressierte aus Duisburg und Umgebung gern angeschaut – aber daraus wird nichts: Das Wiederholungsspiel der Kreisliga C, Gruppe 2, zwischen dem MTV Union Hamborn II und Blau-Weiß Neuenkamp, das am Sonntag um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Warbruckstraße angepfiffen wird, findet nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

„Zu dem Spiel werden wir ausschließlich unseren Mitgliedern Einlass gewähren“, gaben die Hamborner am Freitag bekannt. Dies sei mit Verband und Polizei abgestimmt, auch Gegner Neuenkamp sei entsprechend informiert worden. Man wolle damit „eine erneute Eskalation vermeiden“, hieß es.

Das ursprüngliche Spiel vor zwei Wochen war beim Stand von 4:3 für Union nach Handgreiflichkeiten im Kabinenbereich abgebrochen und dann durch das Kreissportgericht neu angesetzt worden. Neuenkamp braucht einen Sieg, um aufzusteigen; klappt das nicht, jubelt Viktoria Buchholz’ „Vierte“.

