Wieder Geisterspiele für die Teams des MSV Duisburg

Die Geister halten beim MSV Duisburg wieder Einzug. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, werden sowohl die Drittliga-Fußballer der Zebras als auch die Bundesliga-Frauen am Wochenende ohne Zuschauer in der Schauinslandreisen-Arena spielen.

Die Männer des MSV Duisburg spielen am Freitag um 19 Uhr in der 3. Liga gegen den 1. FC Saarbrücken, die Frauen treffen in der Bundesliga am Samstag um 18 Uhr auf Turbine Potsdam. „Die Covid-19-Inzidenz-Werte für unsere Stadt liegen seit Tagen deutlich über dem zulässigen Grenzwert. Zwar ist letztlich der Wert am Spieltag entscheidend, allerdings tendiert die Wahrscheinlichkeit einer für eine Zuschauerzulassung notwendigen deutlichen Besserung des Wertes bis zum Wochenende gegen Null. Wir bitten um euer Verständnis, dass der MSV deshalb jetzt, 48 Stunden vor Anpfiff, keine andere Entscheidung hat treffen können“, heißt es es in einer Mitteilung des MSV an die Fans.

Duisburger Corona-Zahlen steigen weiter an

Am Mittwoch lag die Sieben-Tages-Inzidenz für Duisburg bei 42,9 und damit deutlich über dem Grenzwert von 35. Mit 206 Neuinfektionen innerhalb einer Woche hat Duisburg einen neuen Höchstwert erreicht. Es gab zuletzt noch eine leise Hoffnung, dass dem MSV eine verringerte Kapazität gegenüber der zuletzt 20-prozentigen Auslastung zur Verfügung stehen könnte. Letztlich wäre aus Sicht des Vereins eine kurzfristige Umsetzung eines Vorverkaufs und die Organisation des Ordnungsdienstes am Freitag nicht mehr möglich gewesen.

Somit droht den Profi-Fußballern nun wieder einer Serie von Geisterspielen. Der MSV teilte mit, dass noch nicht entschieden sei, ob beim nächsten Drittliga-Heimspiel gegen den Halleschen FC (Sonntag, 18. Oktober) Zuschauer zugelassen werden. In dieser Saison spielten die Zebras zweimal vor Publikum. Beim DFB-Pokal-Spiel gegen Borussia Dortmund waren 300 Zuschauer in der Arena. Das 1:1 gegen den FSV Zwickau sahen 3462 Fans. Der MSV hätte für diese Partie 6300 Tickets verkaufen können.

Das Frauen-Team spielte in der Arena in dieser Saison zweimal vor Publikum. Das Interesse hielt sich aber in Grenzen: 207 Zuschauer waren beim 0:0 gegen den SV Meppen im Stadion, die 0:1-Niederlage gegen den SC Sand sahen nur noch 169 Besucher.