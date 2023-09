Wieder eine unglückliche Niederlage für den VfB Homberg

Duisburg/Straelen. Der VfB Homberg zeigt trotz vieler Ausfälle eine gute Leistung beim SV Straelen. Doch eine Situation kurz vor Schluss entscheidet das Spiel.

Erneut unglücklich musste Fußball-Oberligist VfB Homberg eine Niederlage einstecken. Mit 0:1 (0:0) unterlagen die Schwarz-Gelben beim SV Straelen. „Läuferisch und kämpferisch hat die Mannschaft alles gegeben, wir können hier hocherhobenen Hauptes vom Platz gehen“, lobte VfB-Trainer Stefan Janßen seine Jungs dennoch, auch wenn ihn das Gegentor wurmte: „Ausgerechnet der kleinste Spieler macht da ein Kopfballtor.“

VfB-Trainer Janßen musste mehrfach umstellen, denn neben den Gesperrten Gutkowski, Walker und Jafari fielen auch einige weitere Spieler aus, unter anderem der zuletzt sehr starke Luca Kazelis und Jonas Haub. „Insgesamt acht Mann, die tendenziell zur ersten Elf gehören“, so Janßen. Doch merkte man das dem Spiel der Gäste nicht an. Zwar machte Hausherr Straelen von der ersten Minute an mächtig Alarm, allerdings ohne sich echte Chancen zu erarbeiten.

Der VfB agierte ohne Spielmacher Jafari mit zwei Viererketten in Ballbesitz sehr clever, zeigte eine reife Spielanlage. Geduldig wurde immer wieder hinten herum gespielt, so dass Straelens Offensivkräfte viele Wege umsonst machen mussten. Bot sich dann irgendwo eine Lücke, stießen die Schwarz-Gelben konsequent vor. Allerdings auch hier gab es keine echte Torchance.

Doch dann konnte sich Kenneth Hersey im Kasten der Homberger noch vor der Pause auszeichnen. Nach Ecke VfB spielte Straelen einen feinen Konter, doch die letzte Station Yanagisawa scheiterte an Hersey, der geschickt verkürzte (28.). Wenig später warf sich Felix Hohmann in einen Schuss von Straelens Hirsch und rettete so für seinen Keeper.

Nach der Pause zeigte sich ein anderes Bild, der VfB machte Druck und hatte beste Chancen, in Führung zu gehen. Nach einem schönen Angriff wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff kam Julian Bode an der Strafraumgrenze zum Abschluss, doch Leon Schübel im Straelener Kasten lenkte den Ball noch um den Pfosten. Die anschließende Ecke konnte Straelen nicht sauber klären, es gab eine weitere Ecke. Da fiel der Ball genau in den Lauf von Felix Hohmann am langen Pfosten, doch der schob den Ball knapp am Pfosten vorbei. „Wer weiß, wie das Spiel endet, wenn wir da in Führung gehen“, trauerte Janßen diesen verpassten Chancen schon ein wenig hinterher.

Während dem VfB dann nach und nach die Kräfte ausgingen, konnte Straelen eifrig wechseln, brachte insgesamt vier frische Kräfte. Der VfB schien sich aber erfolgreich dem Druck zu widersetzen, konnte immer wieder gefährliche Situationen frühzeitig bereinigen. Doch einmal eben nicht: Ein Angriff über die linke VfB-Seite endete in einer scharfen Flanke in den Strafraum des VfB, der eigentlich recht verwaist war. Doch der zehn Minuten zuvor eingewechselte Hirotaka Yamada war schneller als Hombergs Heni Ben Salah und köpfte den Ball unhaltbar zum Tor des Tages ein. „Die Jungs haben sich reingehängt, da kann man keinen Vorwurf machen“, so Janßen, der dennoch alles andere als begeistert ob der dritten Niederlage in Folge ist.

Die Statistik

VfB: Hersey – Ben Salah, Scheibe, Hohmann (82. Fukushima), Nakamikawa – Ota, Akhal (78. Kretschmer), Kogel, Addo – Bode, Ulrich.

Tore: 1:0 Yamada (78.)

Schiedsrichter: Gottschalk (Bottrop)

Gelbe Karten: Cejas – Scheibe.

Zuschauer: 500.

