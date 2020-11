Wie sich der Nachwuchs der Duisburg Ducks online fit hält

Training ist Training. Daran hat sich beim Nachwuchs des Skaterhockey-Bundesligisten Duisburg Ducks nichts geändert. „Wenn die Einheit ansteht, treffen wir uns“, berichtet Sally Klöser, die Trainerin der U-13-Schüler und der U-10-Bambini. Nur die Art des „Treffens“ ist eine andere. „Wie schon beim ersten Lockdown machen wir das online als Videokonferenz“, erklärt Klöser. Denn die Kids und Jugendlichen sollen fit bleiben. „Außerdem geht es darum, das Zusammengehörigkeitsgefühl aufrechtzuerhalten.“

Bei den Kleinsten stehen Fitness- und Stabilitätsübungen im Vordergrund. „Außerdem machen wir koordinative Dinge. Das ist bei Kindern in diesem Alter wichtig.“ Und es funktioniert auch im „Home Office“. „Uns ist nach den Lockerungen in Folge des ersten Lockdowns bereits aufgefallen, wie sehr sich die Kinder durch dieses Training weiterentwickelt haben“, staunt Klöser noch heute. Was ihr zudem gefällt: Die Kids sind mit Eifer dabei. Spielerische Elemente helfen da freilich.

Altersgerechtes Training

Die Bambini-Spieler Ben und Liam Jansen sind mit Spaß bei der Sache. Foto: Duisburg Ducks

Ähnlich sieht es beim nächstälteren Jahrgang, den U-13-Schülern, aus. „Hier machen wir auch einige Kräftigungsübungen“, so Klöser. „Wir übertreiben es nicht. Das muss altersgerecht bleiben“, beschreibt sie die Dosierung des Trainings. „Es geht da um Halteübungen, Liegestütz, wir haben aber auch schon einen Stuhl zu Hilfe genommen.“ Auch für dieses Team gilt: „Die Regelmäßigkeit ist sehr wichtig, die Kinder halten den Kontakt zueinander.“ Zwar gab es eine Kurzsaison im Sommer, doch selbst die musste abgebrochen werden – wohl aber mit gutem Ausgang. Die U-13-Ducks waren Staffel-Erster in der 2. Liga. „Der Verband hat nun bei den Staffelführenden angefragt, ob sie in die 1. Liga aufsteigen wollen. Das haben wir natürlich sofort bejaht. Was dabei herauskommt, müssen wir noch abwarten“, ist Klöser aber hoffnungsvoll, in der Saison 2021 im Oberhaus dieser Altersklasse spielen zu können.

Auch die Jugend, also das U-16-Team, trifft sich online. „Bei uns geht es aber mehr darum, dass das Team den Kontakt hält. Die Spieler bekommen Übungsratschläge, wie sie selbst zu Hause trainieren können“, sagt Sebastian Schröder, der für die Bundesliga-Herren spielt und diese Mannschaft trainiert. „Wir reden bei unseren Online-Treffen über alles Mögliche, haben uns aber auch etwas ausgedacht“, so der Coach. Denn das U-16-Team stellt sich so genannten Challenges. „Die erste war eine Plank Challenge. Dabei mussten Socken zu einem Ball geformt und dann in einen Eimer geschossen werden.“ Nun sind die Spieler an der Reihe. Schröder will aber immer wieder Spieler der Bundesliga-Mannschaft dazu holen, die Challenge-Vorschläge machen, die sie dann selbst auch absolvieren müssen. „Donnerstags schauen wir uns das dann gemeinsam an“, so Schröder, der freilich darauf hofft, dass sich alle bald schon wieder in der Halle Süd treffen dürfen.