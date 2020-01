Duisburg Nach gut zwölf Minuten liegt der EVD 0:2 hinten, dreht dann das Spiel und gewinnt in Halle mit 6:5. Am Sonntag kommt Leipzig.

Wichtiger Sieg für die Füchse Duisburg in Halle

Das war ein immens wichtiger Sieg für den EV Duisburg im Kampf um Platz sechs und damit die direkte Play-off-Qualifikation in der Eishockey-Oberliga. Mit 6:5 (1:2, 2:1, 3:2) setzten sich die Füchse bei den Saale Bulls Halle durch – die derzeit genau jenen sechsten Rang einnehmen. Vor dem nicht minder wichtigen Heimspiel am Sonntag (5. Januar, 18.30 Uhr, Jomizu-Arena) gegen die Icefighters Leipzig haben die Schwarz-Roten damit den Abstand auf fünf Punkte verringert.

„Wir wollten die ersten zehn Minuten gut überstehen, weil Halle in dieser Phase stets viel Druck macht“, sagte EVD-Trainer Uli Egen. Das gelang aber nicht wirklich. „Wir haben zwei blöde Tore bekommen.“ In beiden Fällen war Nicholas Miglio der Torschütze für die Hallenser. Doch nun arbeiteten sich die Duisburger in die Partie – und verkürzten noch vor der ersten Pause durch Max Schaludek auf 1:2. „Ab dem zweiten Drittel waren wir dann die klar bessere Mannschaft“, sagt Egen. So glich Robin Slanina in der 32. Minute aus, ehe Sergej Stas keine Minute später Halle wieder in Führung brachte. Doch Kyle Gibbons markiert das 3:3 zwei Minuten darauf. „Auf dem Weg zum Tor wurde Robin Slanina gefoult und rutschte ins Tor“, schildert Egen die Szene, die zu Diskussionen führte. Denn offenbar verrutschte im Anschluss daran das Tor in der Abwehrbewegung der Hallenser. „Aber erst bei unserem Schuss.“ Und die neue Regelauslegung besagt: Passiert dies zeitgleich mit dem Torschuss und schlägt der Puck dort ein, wo das Tor zu stehen hat, dann zählt der Treffer – und genau darauf entschieden die Unparteiischen auch.

„Wir hätten allerdings den Sack früher zumachen können“, sagt Egen. Markus Schmidt traf zweimal zum 5:3 (45., 51.), doch entschieden war die Partie dann noch nicht. Mit seinem dritten Tor machte es Miglio noch einmal spannend (54.). 44 Sekunden vor dem Ende erzielte Alex Eckl zwar ein Empty-Net-Goal zum 6:4, doch Kyle Helms verkürzte elf Sekunden vor Ende noch abermals. Stas gelang mit der Schlusssirene nur noch ein Verzweiflungsschuss. Der Sieg für die Füchse war damit in den Büchern.

Tore: 1:0 (9:27) Miglio (Helms, Walkowiak), 2:0 (12:15) Miglio (Helms, Francis), 2:1 (18:15) Schaludek (Schmidt, Spister/4-4), 2:2 (31:19) Slanina (Lemmer, Verelst), 3:2 (32:06) Stas (Walkowiak, Bezouska), 3:3 (34:18) Gibbons (Tegkaev, Abercrombie), 3:4 (44:59) Schmidt (Tegkaev, Abercrombie), 3:5 (51:00) Schmidt (Gibbins/5-4), 4:5 (53:49) Miglio (Wunderlich, Striepeke), 4:6 (59:16) Alex Eckl (Gibbons/ENG), 5:6 (59:49) Helms (Schug, Francis). Strafen: Halle 8, Duisburg 8. Zuschauer: 1254.