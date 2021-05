WHV kündigt Reform der Hallenhockey-Ligen an

Die Damen des Club Raffelberg spielen in der 1. Regionalliga, könnten in die 1. Bundesliga aufsteigen oder sich für die neue 2. Bundesliga qualifizieren.

Duisburg. Bei den Hockey-Damen stehen aufgrund der Gründung der 2. Bundesliga und Reduzierung der Verbandsligen einige Veränderungen im Ligensystem an.

In der kommenden Hallenhockey-Saison kommen vor allem auf die Frauen-Ligen zahlreiche Veränderungen zu. Zum einen soll – ein Jahr später als geplant – zur Spielzeit 2022/23 die 2. Bundesliga ins Leben gerufen werden. Analog zu den Herren, bei denen es nun schon seit langer Zeit so ist, wird die neue Spielklasse den Unterbau bilden. Wie auch in der 1. Bundesliga wird die neue 2. Bundesliga in vier regionale Gruppen à sechs Mannschaften unterteilt. Zeitgleich werden, wenn der Deutsche Hockey-Bund bei diesem Beschluss bleibt, die Verbandsligen im Westen von jeweils acht auf dann sechs Mannschaften pro Gruppe verkleinert.

Damit wird der Sieger der 1. Regionalliga West in die 1. Bundesliga der Damen aufsteigen. Der Absteiger aus der West-Gruppe der 1. Bundesliga, die Teams auf den Rängen zwei bis fünf der 1. Regionalliga sowie der Meister der 2. Regionalliga steigen in die neue 2. Bundesliga West auf. Auch die Besetzung der 1. Regionalliga ist einfach: Der Zweite bis Fünfte der 2. Regionalliga sowie die beiden Oberliga-Gruppensieger nehmen die Plätze in der dann dritthöchsten Spielklasse ein.

Für die 2. Regionalliga werden Entscheidungsspiele nötig. Neben dem Sechsten der 2. Regionalliga und den Zweiten und Dritten der beiden Oberligen kommt der Sieger des Duells der beiden Oberliga-Vierten hinzu.

Zahlreiche Relegationsspiele nötig

Auch für die folgenden Ligen werden Relegationsspiele nötig: So werden die Zweiten der vier Staffeln in der 1. Verbandsliga um drei freie Plätze in den Oberligen spielen, während die vier Siebtplatzierten um den Verbleib in der 1. Verbandsliga spielen müssen – allerdings muss nur einer runter. Eine Klasse tiefer spielen die jeweils Sechsten der 2. Verbandsliga um den Klassenerhalt, wobei nur eine Mannschaft in der 2. Verbandsliga verbleiben wird. Klar ist, dass die 3. Verbandsliga damit anwachsen wird.

Bei den Herren ist die Reduzierung der Verbandsligen deutlich einfacher. An der Schnittstelle der Oberligen und 1. Verbandsligen verändert sich nichts; die Vorletzten und Letzten beider Oberliga-Gruppen steigen wie gehabt ab und werden durch die vier Meister der 1. Verbandsligen ersetzt. Aus den vier Gruppen der 1. Verbandsliga steigen dann aber der Sechste, Siebte und Achte ab, während die vier Meister der 2. Verbandsligen aufsteigen. Die weitere Regelung für die unteren Klassen obliegt im Männerbereich den Bezirken, deren Entscheidung noch nicht getroffen worden ist.

