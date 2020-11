WhattsApp: MSV-Trainer Gerstner wehrt sich gegen Vorwürfe

Duisburg. Der Trainer der Fußballerinnen des MSV Duisburg kritisierte per Handy Corona-Maßnahmen. Das sorgt für Aufregung. Der MSV bezog nun Stellung.

Aufregung um Thomas Gerstner, Trainer des Frauen-Fußball-Bundesligisten MSV Duisburg. Beim MSV ging eine Beschwerde einer Frau ein – das Schreiben liegt nebst Anhängen der Redaktion vor – mit dem Vorwurf, der 53-Jährige verbreite über seine Statusmeldungen beim Handy-Kurznachrichtendienst WhatsApp Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie.

Statusanzeigen über WhatsApp sind ein beliebtes Instrument, um die Mitmenschen am eigenen Leben teilhaben zu lassen. Fotos von der Lasagne im Restaurant, vom Otter im Zoo oder vom Umtrunk mit Freunden finden so schnell Verbreitung – je nach Einstellung des Handy-Besitzers.

Thomas Gerstner fotografierte mit seinem privaten Handy kein Abendessen, sondern sich selbst vor dem Landtag in Düsseldorf und fügte den Satz hinzu: „Da ist die Marionette drin und erklärt im Landtag den Blödsinn, den sie in der Berliner Puppenkiste verzapft haben.“ In einem weiteren Posting kritisiert der Fußball-Lehrer die Schließung der Restaurants im Rahmen des aktuellen Lockdowns.

Das sagt der MSV Duisburg

Die Dame schrieb dem MSV, dass ihre Mutter vor drei Monaten an Covid-19 verstorben sei. Sie fühle sich als „MSV-Fan zutiefst beleidigt“. Beim MSV hält sich die Begeisterung über Gerstners WhatsApp-Aktivitäten in Grenzen, Geschäftsführer Peter Mohnhaupt stellt aber klar: „Ich kann nicht erkennen, dass Thomas Gerstner Verschwörungstheorien verbreitet. Er verstößt weder gegen die Auflagen des Vereins noch des Verbandes. Zudem hält er sich bei seiner Tätigkeit mit seiner Mannschaft korrekt an die Corona-Regeln.“ Mohnhaupt verweist auf das Recht der privaten Meinungsfreiheit, unterstreicht aber auch: „Gerstners Postings spiegeln nicht die Meinung des Vereins. Wir haben ihn um Zurückhaltung gebeten.“

MSV Duisburg bietet Gespräch an

Thomas Gerstner wehrt sich gegen den Vorwurf, Verschwörungstheorien zu verbreiten. „Ich bin einer, der seine Meinung sagt. Wenn ich zum Beispiel Entscheidungen der Regierung für falsch halte, bringe ich das auch zum Ausdruck.“ Gerstner weiter: „Ich bin kein Rechter, ich bin kein Reichsbürger, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich nehme Corona sehr ernst.“ Der Coach will nun sensibler mit seinen privaten Handy-Kontakten umgehen. Die betreffende Frau gehöre übrigens nicht zu seinen Kontakten.

Der MSV und Thomas Gerstner haben der Frau ein Gespräch angeboten. „Wenn sie mag, werde ich mich mit ihr gerne austauschen“, so Gerstner.