Wenn auf den Sportplätzen Hemmungen und Masken fallen

So groß die Freude nach dem Lockdown war, als sich auch in Duisburg der Sport wieder schrittweise zurückmeldete, so groß muss nun die Sorge sein, dass es nun bald wieder Einschränkungen bis hin zur Einstellung des Spielbetriebs geben wird. Die Corona-Pandemie zieht den Sport auch auf lokaler Ebene wieder unbarmherzig in ihren Bann. Dass der MSV Duisburg nun seinen ersten Covid-19-Fall im Profibereich meldete, ist da nur ein kleines Mosaiksteinchen im Gesamtbild.

Die aktuellen Zahlen in dieser Stadt sind alarmierend. Der MSV Duisburg steht somit am Freitag gegen den 1. FC Saarbrücken vor einem weiteren Geisterspiel. Die Vereine, die ihre Sportarten in der Halle ausüben, müssen befürchten, bald wieder ohne Publikum spielen zu müssen. Ohnehin fallen bereits zahlreiche Spiele aus.

Ein alarmierendes Bild

Die Sportredaktion war in den letzten Wochen auf mehreren Fußball-Plätzen im Amateurbereich unterwegs. Es ergab sich ein Bild, das alarmierend ist. Zwar haben die meisten Vereine mittlerweile ein sehr gutes Hygienekonzept für den Zugang zu den Sportanlagen mit Namenslisten, die eine Rückverfolgung ermöglichen, entwickelt. Doch hinter der Eingangskontrolle fallen oft die Hemmungen und damit die Masken. Nur die wenigsten Zuschauer tragen Masken. Um den Sicherheitsabstand schert sich kaum jemand. Die bittere Konsequenz kann schon bald sein, dass der Amateursport den Betrieb wieder einstellen wird.