Weiter Ungewissheit über das MSV-Heimspiel gegen Halle

Spielt der Fußball-Drittligist MSV Duisburg gegen den Halleschen FC? Voraussichtlich nicht. Eine offizielle Absage des Heimspiels am Sonntag um 14 Uhr steht noch aus. Am Mittwoch gegen Mittag könnte es da Fakten geben. Aufgrund der vier Corona-Fälle in der Mannschaft von Torsten Lieberknecht sowie der Quarantäne-Zeit weiterer Spieler spricht wenig bis nichts für eine Ansetzung der Partie.

Bei den Zebras geht man derzeit davon aus, dass der Ball am Sonntag in der Schauinsland-Reisen-Arena ruhen muss. Dies bestätigte MSV-Pressesprecher Martin Haltermann am Dienstag auf Nachfrage. „Ich sehe die Wahrscheinlichkeit, dass wir spielen, als gering an“, so Haltermann. Was die Partie am Mittwoch bei der SpVgg Unterhaching angeht, so sind ebenfalls ernste Zweifel erlaubt. Auch hier geht der Trend in Richtung Absage. Der Drittligist musste bereits die für vergangenen Freitag geplante Partie gegen den 1. FC Saarbrücken auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.

Zunächst zur Ausgangslage: Das Regelwerk macht klare Vorgaben. Hat eine Mannschaft 13 Mann und einen Torwart im Kader, gilt sie als spielfähig. Die Verantwortlichen der Zebras müssen dies dem DFB anzeigen. Noch am Spieltag selbst kann eine Absage erfolgen. Nun beginnt das Rechnen: 26 Spieler hat Trainer Torsten Lieberknecht im Kader. Vier sind verletzt, und zwar Ahmet Engin, Moritz Stoppelkamp, Joshua Bitter und Cem Sabanci. Vier Spieler haben sich mit dem Corona-Virus infiziert und fallen damit ebenfalls aus. Damit bleiben 18 Kicker übrig. Einige von ihnen befinden sich aber derzeit in Quarantäne.

Erneute Tests am Dienstag

Wie viele genau und für welchen Zeitraum, das konnte Sportdirektor Ivica Grlic am Dienstag nicht genau sagen. Ein weiterer Kicker hat in jedem Fall „Hausarrest“ bekommen. Zudem wurden am Dienstag die Fußballer mit Freigang erneut getestet. Die Resultate stehen aus. Martin Haltermann bestätigte, dass der MSV mit dem Duisburger Gesundheitsamt im Austausch sei. Das aber reicht nicht, wie weiter zu erfahren war. Die Spieler wohnen ja nicht alle in der Stadt: Krefeld, Viersen, Oberhausen und Essen stehen zum Beispiel im Adressverzeichnis. Damit sind nun wiederum die entsprechenden Gesundheitsämter zuständig.

Bislang konnte der MSV nur sein Heimspiel gegen Zwickau austragen. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Bis Mittwoch sollen alle Bescheide und Anweisungen vorliegen. Dann werden vermutlich auch die Tests vom Vortag ausgewertet sein. Aber allein die Anzahl der Fragen, die sich nur mit „Muss man abwarten“ beantworten lassen, legt nahe: Die Partie gegen Halle findet an einem anderen Tag statt, jedenfalls nicht am Sonntag.

Die Frage: Was ist mit Zuschauern?

Sollte wider Erwarten die Partie angepfiffen werden, was ist dann mit Zuschauern? Die Landesregierung hat die Corona-Schutzmaßnahmen am Mittwoch erneut verschärft. In Duisburg lag der Wert mit 54,5 deutlich über der Schwelle von 50 Neuinfizierten innerhalb von sieben Tagen und zwar pro 100.000 Bewohner. Also für die Stadt bei ungefähr 250 Menschen im Laufe einer Woche. Der Erlass macht deutlich: „Solange der Inzidenzwert von 50 überschritten ist, wird bei Veranstaltungen und Versammlungen die Teilnehmerzahl auf 20 Prozent der normalen Kapazität des jeweiligen Veranstaltungsortes festgesetzt. Dabei gilt eine absolute Obergrenze von 250 Personen in geschlossenen Räumen und 500 Personen im Außenbereich.“ Beim MSV haben sich die Verantwortlichen mit dem Thema jedoch noch gar nicht ernsthaft beschäftigt. Es gibt deutlich Dringenderes.

Mit Blick auf die Englische Woche und den Zwischenstopp in Unterhaching erklärt sich die Zurückhaltung so: Die Mannschaft kann bislang nur in den eigenen vier Wänden trainieren. Ohne eine geeignete Vorbereitung macht ein Spiel jedoch nur wenig Sinn. Dabei geht es weniger um Erfolgschancen als um das Verletzungsrisiko bei einem Kaltstart nach den Quarantänetagen. Ernsthafte Spekulationen lohnen sich aber nicht, bevor das letzte Wort zur Partie vom Sonntag gegen Halle gesprochen ist. Der MSV muss von Spiel zu Spiel denken. Der Satz hat eine völlig neue Bedeutung gewonnen.