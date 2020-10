Essen/Duisburg. Am kommenden Wochenende hätte es in Essen um die Bezirkstitel im Tischtennis gehen sollen. Doch die Corona-Pandemie macht dies unmöglich.

Damit war zu rechnen gewesen: Die Bezirksmeisterschaften im Tischtennis, die unter der Federführung des ESV Grün-Weiß Essen am kommenden Wochenende in der Essener Sporthalle an der Haedenkampstraße hätten stattfinden sollen, sind abgesagt worden. Die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie ließ offenbar keine andere Entscheidung zu.

„Es passt derzeit einfach nicht in die Landschaft“, sagt Werner Almesberger, der 1. Vorsitzende des Bezirks Düsseldorf, der die Vereine vom Niederrhein umfasst. „Ich habe mir bis zum letzten möglichen Moment Zeit gelassen. Etwas abzusagen, ist leicht, etwas anzusetzen, nicht“, so Almesberger.

Hygienekonzept für Meisterschaft war erstellt

22 Einzelkonkurrenzen für Erwachsene und Senioren waren ausgeschrieben, wobei die größten Teilnehmerfelder in den Hauptklassen der Männer und Frauen gemeldet waren. Der Bezirksvorsitzende hätte sich allerdings keine unmittelbaren Sorgen über ein zu großes Infektionsrisiko gemacht. „Mit dem Hygienekonzept, das wir erstellt hatten, hätten wir das locker über die Bühne gebracht. Insgesamt wären wir nur in den seltensten Fällen über eine dreistellige Zahl von Personen gekommen, die sich gleichzeitig in der Halle aufgehalten hätten“, sagt Almesberger. Dies sei vermutlich ein größeres Problem bei Veranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen, bei denen in der Regel viele Angehörige zum Zuschauern mitkämen. „Aber wie gesagt, es passt derzeit einfach nicht“, bekräftigt er.

Am Dienstag hatte der Westdeutsche Tischtennisverband auf seiner Homepage noch eine Mitteilung veröffentlicht, in der es hieß, dass die jüngst erlassenen neuen Corona-Regelungen des Landes Nordrhein-Westfalen „keine nennenswerten Änderungen“ für den Tischtennissport ergeben hätten. Hingewiesen wurde allerdings auf die verschärften Richtlinien einiger Gemeinden und Kreise; außerdem erging die Empfehlung, ab sofort im Trainingsbetrieb auf das – in der Meisterschaft ohnehin derzeit nicht praktizierte – Doppelspiel und Aufwärmspiele zu verzichten.

Der Meisterschaftsspielbetrieb ruht am kommenden Wochenende aufgrund der endenden Herbstferien sowie der nun ja nicht stattfindenden Bezirkstitelkämpfe weitgehend; lediglich einige Nachholspiele sind angesetzt. Diese seien von der aktuellen Entwicklung nicht berührt, so Werner Almesberger: „Wir müssen jetzt erst einmal abwarten, ob sich die aktuellen Maßnahmen in Zahlen niederschlagen. Ein bisschen Optimist muss man ja sein. Wenn sich an der Entwicklung nichts ändert, muss man weitersehen.“