Das Rennen in der Stahlwerkkulisse fällt diesmal aus.

Mountainbike Wegen Corona: Absage für das 24-Stunden-Rennen in Duisburg

Duisburg. Das 24-Stunden-Mountainbike-Rennen ist eines der größten Europas. Nun macht Corona auch diese beliebte Veranstaltung nicht möglich.

Während die ersten Sportarten bereits ihren Neustart planen, fällt eine Großveranstaltung in Duisburg ebenfalls der Corona-Pandemie zum Opfer. Das für den 31. Juli geplante 24-Stunden-Mountainbike-Rennen im Landschaftspark Nord kann nicht stattfinden.

Skyder seit 16 Jahren am Start

„Wir haben wirklich alles versucht, das Event zu retten, aber auch die neuesten Lockerungen im Rahmen der Corona-Krise in Nordrhein-Westfalen lassen – mindestens bis 31. August – keine Großveranstaltungen zu“, sagt Stephan Salscheider vom Veranstalter Skyder.

Skyder veranstaltet das beliebte Rennen bereits seit 16 Jahren. „Es ist uns wirklich sehr schwer gefallen, das Rennen, das zu den größten seiner Art in ganz Europa zählt, abzusagen. Aber die Gesundheit aller Beteiligten, der Sportler, der Betreuer und auch der vielen freiwilligen Helfer geht einfach vor“, sagt Salscheider. Am 7. und 8. August 2021 steht das nächste Rennen an.