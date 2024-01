Wasserballerinnen verpassen WM und Olympia

Duisburg Die Duisburgerinnen Darja Heinbichner und Sinia Plotz spielen mit der Nationalmannschaft bei der Wasserball-EM um Platz elf.

Darja Heinbichner und Sinia Plotz spielen am Donnerstag um 12 Uhr um Platz elf. Die Duisburger Wasserballerinnen in Diensten von Bayer Uerdingen mussten mit der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Eindhoven (Niederlande) nach der Gruppenphase zwei Niederlagen einstecken.

Im Überkreuzduell mit Frankreich hatte die Auswahl von Giorgios Triantafyllou mit 6:14 das Nachsehen und verpasste dadurch die Teilnahme an der WM in Doha (Katar, ab 2. Februar) und den Olympischen Spielen in Paris (Frankreich, ab 26. Juli). Das erste Spiel der Platzierungsrunde ging gegen Serbien mit 11:12 verloren. Nach einem 1:5-Rückstand trugen Torhüterin Heinbichner und Sinia Plotz mit vier Treffern entscheidend zur zwischenzeitlichen Wende bei. Im Spiel um Platz elf trifft Deutschland auf Israel. (kök)

