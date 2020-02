Walsumer Teams erfüllen in Recklinghausen ihre Pflicht

Pflicht erfüllt – so lassen sich die Auftritte der beiden Rollhockey-Bundesligateams der RESG Walsum am Samstag beim RHC Recklinghausen zusammenfassen. Sowohl die Männer als auch die Frauen wurden ihrer jeweiligen Favoritenrolle gerecht und fuhren die erhofften Punkte ein.

Die Walsumer Männer machten es aber insgesamt unerwartet spannend und lagen gegen den Tabellenvorletzten, der bislang nur gegen das Schlusslicht SG Blue Lions gepunktet hatte, zur Pause mit 2:3 hinten, ehe sie sich letztlich mit 5:3 durchsetzten. „Wir haben gut begonnen, aber leider unsere Chancen nicht genutzt“, schilderte Spielertrainer Christopher Nusch, dessen Team den Gastgebern mit einem individuellen Fehler zur Führung durch Niklas Nohlen verhalf. Nach dem Ausgleich durch Jan Dobbratz legte Nohlen das 2:1 nach; dem 2:2 durch Sebastian Haas ließ er das 3:2 folgen.

Christopher Nusch griff selbst ein und leitete mit dem 3:3 die Wende ein. Foto: Tamara Ramos / FUNKE Foto Services

„Wir haben zu viel mit der Brechstange versucht“, meinte Christopher Nusch, der mit der Angriffsleistung nach dem Seitenwechsel zufriedener war und auch selbst mit dem Treffer zum 3:3 die Wende einleitete. Ein Doppelpack von Christopher Berg brachte dann die Entscheidung zu Gunsten der Roten Teufel, die nun am kommenden Samstag um 13 Uhr das Wiederholungsspiel gegen den TuS Düsseldorf-Nord in der Halle Beckersloh austragen.

Erstes Tor für Nour Sakr

Die RESG-Frauen kamen gegen den bislang punktlosen RHC zu einem 10:5 (7:3)-Erfolg, nachdem es zuletzt vier Niederlagen gesetzt hatte. „Die Mädels haben es sehr gut gemacht“, befand Trainer Thomas Drotboom. Er und sein Kollege Markus Lusina konnten es sich leisten, Leistungsträgerin Anna Kaub zu schonen. Dafür erhielten verstärkt Spielerinnen, die bisher weniger zum Zug kamen, Einsatzzeiten – darunter Nour Sakr, die die Chance nutzte und ihren ersten Bundesligatreffer erzielte. „Wir haben von Anfang an Druck gemacht. Gerade Lisa Dobbratz, Silvia Romero, Friederike Kaub und vor allem Maike Johansson haben richtig Gas gegeben“, freute sich Thomas Drotboom.

Neben Nour Sakr trafen Lisa Dobbratz, Silvia Romero (je 3), Friederike Kaub (2) und Maike Johansson ins gegnerische Netz. Für die RESG geht es am Samstag um 15.30 Uhr in der Halle Beckersloh gegen die Moskitos Wuppertal weiter. „Wir glauben weiterhin an die Play-offs und geben alles dafür“, versichert Thomas Drotboom. Aktuell nehmen die Walsumerinnen den sechsten Tabellenplatz ein, drei Punkte hinter den Moskitos.