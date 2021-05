Vorsprung des MSV Duisburg beträgt weiterhin sechs Punkte

Duisburg. Der KFC Uerdingen verlor sein Nachholspiel gegen Dynamo Dresden. Der MSV Duisburg hat das Duell mit den Bayern im Blick.

Die Tabelle in der 3. Fußball-Liga ist nun begradigt, am Samstag ging das letzte Nachholspiel über die Bühne. Das Ergebnis dürfte den Verantwortlichen des MSV Duisburg geschmeckt haben. Der KFC Uerdingen, im Abstiegskampf Konkurrent der Zebras, unterlag Dynamo Dresden mit 0:2.

Damit beträgt der Vorsprung der Duisburger auf die Abstiegsplätze weiterhin sechs Punkte. Das ist ein Polster, auf dem die Meidericher vier Spieltage vor Saisonschluss etwas ruhiger schlafen können. MSV-Coach Pavel Dotchev bleibt aber vorsichtig: Der Bulgare hat für die Rettung vier Punkte aus den letzten vier Spielen veranschlagt. Aktuell steht der MSV mit 42 Zählern auf Rang 13. Der KFC Uerdingen belegt mit 36 Punkten den ersten Abstiegsrang, der Rückstand auf Platz 16 beträgt einen Punkt. Hinter den Krefeldern steht der FC Bayern München II mit 35 Punkten auf Rang 17. Der VfB Lübeck (31 Punkte) und vor allem die SpVgg Unterhaching (28 Punkte) dürften nur noch rechnerisch Chancen auf den Klassenerhalt haben.

KFC Uerdingen verpflichtete neuen Trainer

Der KFC Uerdingen geht die letzten vier Punktspiele mit einem neuen Trainer an. Die Krefelder waren zu einer Verpflichtung gezwungen, da Interimscoach Stefan Reisinger nicht über die entsprechende Lizenz verfügt. Der KFC nahm somit Jürgen Press bis zum Saisonende unter Vertrag. Der 55-Jährige war zuletzt für den chilenischen Zweitligisten Club de Deportes Valdivia tätig. Als Teamchef dürfte Stefan Reisinger indes der starke Mann bleiben.

Das neue Duo feiert am Mittwoch um 19 Uhr sein Debüt im Heimspiel gegen den FC Viktoria Köln. Der MSV Duisburg ist in seiner Arena zeitgleich gegen den FC Bayern München II im Einsatz. In der letzten Saison spielten beide Teams noch in der Spitzengruppe der Liga, die jungen Bayern sicherten sich am Ende dann auch die Drittliga-Meisterschaft. Am vorletzten Spieltag trennten sich die Münchener an der Grünwalder Straße mit einem 2:2 vom MSV. Erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Leon Dajaku für die Bayern zum Remis. Für den MSV war es ein verhängnisvoller Gegentreffer: Hätte die Zebras den finalen Schuss abwehren können, wären sie nun vermutlich in der 2. Bundesliga unterwegs.

Der MSV Duisburg verspielte in der vergangenen Saison in der Partie beim FC Bayern München II in letzter Sekunde den Aufstieg. Ex-Trainer Torsten Lieberknecht (links) und der ehemalige MSV-Mittelfeldspieler Yassin Ben Balla konnten es nicht fassen. Foto: firo Sportphoto/Marcel Engelbrecht / firo Sportphoto

Zahlreiche Spieler der Meistermannschaft verließen den Bayern-Campus im vergangenen Sommer. Somit gingen die Münchener auch nicht als Titelaspirant in die neue Saison. Dass nun der Abstieg droht, kommt aber trotzdem überraschend. Seit acht Spielen sind die Bayern nun schon sieglos, lediglich zwei Unentschieden sprangen in dieser Phase für sie heraus. Zuletzt kassierte das Team eine 0:4-Packung beim 1. FC Saarbrücken.

MSV Duisburg spielte 1:1 im Dezember

Für den MSV Duisburg besteht kein Grund, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen, es besteht jedoch auch kein Grund, vor Ehrfurcht zu erstarren. In den letzten Spielen tankten die Zebras viel Selbstvertrauen – auch bei der 0:1-Niederlage bei Dynamo Dresden verkauften sich die Meidericher gut. Im Hinspiel im Dezember spielten die Zebras unter Dotchev-Vorgänger Gino Lettieri bei den Bayern 1:1. In der vergangenen Saison gewann der MSV sein Heimspiel 3:2, im Rückspiel gab es dann das 2:2-Remis.

