Vorhang auf für die 41. Duisburger Sportschau

Vorhang auf für die Besten! Auf der Bühne im Theater am Marientor wollen am Freitag ab 19 Uhr Akrobaten und Showgruppen im Rahmen der 41. Sportschau des Stadtsportbundes die 1500 Zuschauer in ihren Bann ziehen. Im Fokus stehen aber auch wieder jene, die in der letzten Saison Höchstleistungen erzielten. Duisburg ehrt den Sportler, die Sportlerin, die Mannschaft und den Trainer des Jahres.