Vor der Pause geht’s für den SV Genc Osman zum Pokalspiel

Duisburg. Der Duisburger Landesligist ist noch einmal gefordert, ehe nur noch Training in Kleinstgruppen möglich ist. Im Pokal geht es nach Hamminkeln.

Ein Fußball-Pflichtspiel unter Beteiligung einer Duisburger Amateurmannschaft – das dürfte es bis mindestens Ende November nicht mehr geben. In dieser Hinsicht macht der SV Genc Osman an diesem Samstag hinter sich das Licht aus: Der Landesligist ist in der ersten Runde des Niederrheinpokals beim Hamminkelner A-Kreisligisten SV Brünen zu Gast. Anpfiff ist dort um 15.30 Uhr.

Die Frage, wie viel Freude ihm seine Tätigkeit als Genc-Trainer momentan bereite, beantwortet Mustafa Öztürk offen und ehrlich: „Gar keine. Die Umstände rauben derzeit jeglichen Spaß daran.“ Schon seit dem städtischen Corona-Beschluss der vergangenen Woche konnte das Team nur noch kontaktlos trainieren, ab Montag wird auch das nicht mehr möglich sein. Auch die Kabinen an der Oberhauser Allee durften nicht mehr benutzt werden; da ist es fast schon ein schöner Luxus, dass Brünen den Gästen heute gleich drei Umkleiden zur Verfügung stellt. Trotz der nur eingeschränkt möglichen Vorbereitung sagt Mustafa Öztürk: „Wir wollen den Gegner nicht unterschätzen, aber natürlich nehmen wir die Favoritenrolle an.“

Und wie geht’s danach weiter? Die Möglichkeiten, die die neue Coronaschutzverordnung noch lässt, will der Verein nutzen. „Wir werden jeweils Zweiergruppen einteilen, in denen sich die Spieler fit halten. Das wird von unserem Trainerteam dann überwacht werden. Wir können es uns nicht leisten, jetzt vier Wochen gar nichts zu tun“, so Mustafa Öztürk.