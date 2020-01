Vor der GSG Duisburg liegen vier wichtige Spiele

Nach dem zurückliegenden Pokalwochenende steigen Duisburgs Oberliga-Handballerinnen nun wieder in den Ligabetrieb ein.

GSG Duisburg – Bergische Panther (So., 15 Uhr, Großenbaumer Allee): „Die Panther spielen sehr wechselhaft“, sagt GSG-Trainer Jürgen Mölleken über den anstehenden Gegner. „Sie haben wirklich gute Einzelspielerinnen, sodass sie an einem guten Tag jeden schlagen können.“ Das wollen die Großenbaumerinnen unter allen Umständen verhindern. Die GSG steht als Zwölfter auf dem letzten Nichtabstiegsplatz und hat zwei Punkte Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf II. „Die kommenden vier Spiele sind ungeheuer wichtig“, sagt Mölleken zurecht vor den Partien gegen die Panther (8.), Beyeröhde (11.), Neuss (14.) und Düsseldorf (13.).

Adler Königshof – HSG Hiesfeld/Aldenrade (So., 16 Uhr): Auch HSG-Trainer Dirk Rahmel spricht von den Adlern als launischem Gegner. „Wenn alles gut läuft, schlagen sie jeden“, sagt er. Unausgesprochen schwingt mit: Andersherum ist aber auch das Gegenteil möglich. Königshof steht auf dem siebten Rang. Für die HSG war es hilfreich, dass sich das Team im Kreispokal einspielen konnte. Das Team ist weitgehend vollzählig. Maike Kern hat inzwischen sogar mittrainiert. Ein Einsatz kommt aber wohl noch zu früh.

Eintracht Duisburg – TV Lobberich (So., 16.45 Uhr, Biegerhof 4): Die Eintracht könnte mit einem Sieg gegen Lobberich den Anschluss an die Top 5 herstellen. „Lobberich ist eine etablierte Mannschaft und geht als Favorit in dieses Spiel“, betont Eintracht-Coach Janosch Greinert. Der Gegner hat mit Aldekerk den besten Angriff der Liga. „Der Schlüssel wird daher in unserer Defensivleistung liegen.“

Derweil wurde das letzte noch ausstehende Viertelfinalspiel im Kreispokal Rhein-Ruhr terminiert. Bereits am Dienstag (20.15 Uhr, Hitzestraße) trifft die Eintracht auf TuRa 05 Dümpten. Am Donnerstag gewann gewann der TV Biefang mit 34:20 bei Adler Bottrop. Im Halbfinale des Final-Four-Turniers (23./24. Mai) kommt es zu diesen Paarungen: GSG Duisburg – Sieger Eintracht/Dümpten und TV Biefang – VfB Homberg.