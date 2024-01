Vom Abstiegsplatz nach oben: MSV-Nachwuchs im Aufschwung

Duisburg Während die erste Mannschaft im Tief steckt, verzeichnet die Jugend des MSV Duisburg positive Resultate – so wie die U16.

Die U-16-Fußballer des MSV Duisburg sind mit einem Ausrufezeichen in die zweite Serie der B-Junioren-Niederrheinliga gestartet und haben Borussia Mönchengladbach mit einem 5:1 (3:0) wieder nach Hause geschickt. Durch den siebten Saisonsieg haben sich die Zebras auf Platz drei verbessert.

Danach sah es Ende September 2023 noch nicht aus, als der MSV mit nur sechs Zählern auf einem direkten Abstiegsplatz lag. Spielerisch ist die Mannschaft davon mittlerweile weit entfernt, wie Trainer Alexander Weber erklärt: „Die Jungs haben sich gut entwickelt. Zu Beginn der Spielzeit waren wir nicht auf der ganzen Linie ligatauglich und auch nicht reif genug. Wir haben dann gut gearbeitet und an Körperlichkeit zugelegt.“ Gegen Gladbach überzeugte der MSV am Sonntag von Beginn und lag bereits zur Pause nach drei Toren von Kerem Altunisik, Hannes Krasenbrink und Jason Schneider deutlich vorne. Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Zebras die Partie gut im Griff und kamen durch Konstantin Bauer und Bojan Stepanovic zu zwei weiteren Treffern. Weber war begeistert: „Ich muss den Jungs das größte Kompliment machen. Wir haben Gladbach in der ersten Halbzeit in diesem Highlight-Spiel förmlich überrannt. Jede Einzelne hat seinen Teil dazu beigetragen. Das Gegentor hat mich allerdings genervt, was aber die Euphorie nicht schmälern soll.“

Auch der FSV Duisburg spielt bei den B-Junioren eine gute Rolle, musste aber am Sonntag eine ärgerliche 1:2 (1:1)-Heimniederlage gegen Fortuna Düsseldorf hinnehmen. Dennoch bleibt die Truppe von Markus Kowalczyk Vierter und strebt die direkte Qualifikation für das nächste Jahr an.

In der A-Junioren-Niederrheinliga hat Viktoria Buchholz im Duell gegen seinen direkten Tabellennachbarn SC Velbert 1:1 (0:1)-Unentschieden gespielt. Nach frühem Rückstand traf Luca Gebhard kurz nach der Pause mit Links zum 1:1. Trainer Christoph Gebhard war nicht ganz zufrieden: „Den Start haben wir verpennt. Danach war das von uns ein sehr dominantes und starkes Spiel. Nach dem Ausgleich wurde es dann ein wilder Schlagabtausch, weil beide Teams gewinnen wollten.“

