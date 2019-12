Dzana Adilovic war mit drei Toren am VfL-Sieg beteiligt.

Duisburg. Die beiden Duisburger Verbandsligist fahren jeweils noch einmal Siege ein. Das Homberger Spiel war kein schönes, aber ein erfolgreiches.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Volle Ausbeute zum Jahresende für VfL Rheinhausen und VfB

Erfolgreich haben die beiden Duisburger Teams das Jahr in der Handball-Verbandsliga der Frauen beendet.

VfL Rheinhausen – SSV Gartenstadt 23:19 (13:11): Mit nur zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter HC TV Rhede geht der VfL nach dem Sieg über die Krefelderinnen in die Weihnachtspause. „Aber das war nicht so einfach, wir mussten schon kämpfen. Der Abstand von vier Toren täuscht ein wenig“, sagt der Sportliche Leiter Uwe Kiel. Am Ende war es besonders die Defensivleistung, die den Unterschied ausmachte. Aus einem kampfstarken Team hob Kiel besonders Jessica Henke und Katharina Radtke hervor: „Aber insgesamt haben alle immer weiter Gas gegeben.“

Tore VfL: Henke (7), Radtke, Scheske (je 4), Adilovic (3), Kronenberg, Schroer (je 2), Mayboom (1).

VfB-Trainer Joshua Wiesehahn. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

SSV/HSG Wuppertal II – VfB Homberg 21:23 (10:10): Das ist schon vor den zwei restlichen Spielen der Hinrunde sicher: Der VfB wird die erste Saisonhälfte mit einem positiven Punktekonto abschließen – so, wie es sich Trainer Joshua Wiesehahn gewünscht hatte. Nach dem Lobbericher Nichtantritt in der Vorwoche beschloss der VfB das Jahr nun mit allen vier möglichen Zählern. „Aber es war natürlich kein schönes Handballspiel“, räumte Wiesehahn ein. Das Duell lebte eindeutig von der Spannung, wobei die Hombergerinnen im zweiten Durchgang den entscheidenden Part zusetzen konnten. „Wir stehen jetzt absolut im Soll“, so Joshua Wiesehahn.

Tore VfB: Wiedey (9), Pusch (5), Simic (4), Becker (3), Höhfeld, Seibert (je 1).