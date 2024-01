Viktoria geht als Favorit ins Pokalspiel – MSV abgesagt

Duisburg Die erste Runde im Niederrheinpokal der Junioren findet nur rudimentär statt. Viele Partien wurden aufgrund der Witterung abgesagt.

Im Jugend-Niederrheinpokal auf Verbandsebene sind in den drei ältesten Jugendklassen zehn Duisburger Mannschaften am Start. Am Wochenende sollte die erste Runde stattfinden, doch schon am Freitag wurden wegen der schlechten Platzverhältnisse vorsorglich einige Partien abgesagt.

Wir sind der Favorit und wollen weiterkommen. Christoph Gebhard - A-Junioren-Trainer von Viktoria Buchholz

Wohl stattfinden wird die Partie der A-Junioren zwischen dem Kevelaerer SV und Viktoria Buchholz. „In Kevelaer hat es wohl kaum geschneit, sodass das Spiel ausgetragen wird“, erklärt Trainer Christoph Gebhard, der vor dem Duell mit dem Leistungsklassen-Team selbstbewusst ins Spiel geht: „Wir sind der Favorit und wollen weiterkommen. Alles andere wäre enttäuschend. Allerdings habe ich unseren Gegner beobachtet und ein sehr stabiles Team gesehen.“ Personell hat der Niederrheinligist weiterhin Sorgen. Neben den Langzeitverletzten gibt es am Sonntag (11 Uhr) am linken Niederrhein weitere drei Ausfälle. Zwei weitere U-19-Teams haben Heimspiele vor der Brust. Der FSV Duisburg (Leistungsklasse) spielt um 11 Uhr gegen den FC Kray (Leistungsklasse), der VfB Homberg (Leistungsklasse) um 13 Uhr gegen den TuS Reuschenberg 1945 (Leistungsklasse). Die Partie des MSV Duisburg bei den Sportfreunden Baumberg fällt dagegen flach.

Weitere Artikel:

Bei den B-Junioren finden die Partien von Viktoria Buchholz (gegen den Wuppertaler SV) und des MSV Duisburg (bei der SSvg Velbert) nicht statt. Noch nicht abgesagt war gestern das Spiel des OSC Rheinhausen beim TSV Solingen. Die Partie soll planmäßig am Samstag um 13 Uhr angepfiffen werden.

Bei den C-Junioren ist geplant, dass Niederrheinligist VfB Homberg am Samstag (15 Uhr) zu Hause gegen den klassengleichen TSV Bayer Dormagen antritt. Die Partien des MSV Duisburg (beim 1. FC Mönchengladbach) und des FSV Duisburg (bei der SpVg Gustorf-Gindorf) wurden derweil abgesagt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg