Viktoria Buchholz will gute Eindrücke im Derby bestätigen

Duisburg. Buchholz muss zum Bezirksliga-Stadtduell nach Vierlinden. Der VfB Homberg II spielt in Tönisberg. DFV 08 tritt in Stenern an.

Am Sonntag steigt der letzte Hinrundenspieltag in der Fußball-Bezirksliga. In der Gruppe 4 steht die zweite Mannschaft des VfB Homberg vor einem schweren Auswärtsspiel, während es in Gruppe 5 zum Duisburger Derby zwischen Vierlinden und Buchholz kommt. Der Duisburger FV 08 will in Stenern die miese Herbstbilanz aufpolieren.